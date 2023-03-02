Переполох в "Брянской народной республике": неожиданная версия событий от российского правозащитника

По версии Осечкина, в Кремле готовили нападение под "ложным флагом" з очень жесткими последствиями, но зашла настоящая ДРГ.

Российский правозащитник, основатель ресурса Gulagu.net Владимир Осечкин рассказал свою версию произошедшего в Брянской области, полученную из собственного источника.

Об этом он написал в Телеграм-канале Gulagu.net.

По информации Осечкина, Кремль действительно запланировал нападение под "ложным флагом" как уже неоднократно было незадолго до 24 февраля 2022 года, "но в более жестком виде".

"Настоящая ДРГ упала как кирпич на голову: коридор расчищали под "своих" террористов, а на час-полтора раньше туда пришел РДК (Русский добровольческий корпус)", – пише российский правозащитник.

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По его словам, первичная информация про численность, захваченных заложников, погибших детей – это просто пропагандисты, которые были предупреждены заранее, обеспечивали свои участки выполнения задач по информационному сопровождению.

"Пока в Службе разобрались, что это совсем не запланированная операция, ДРГ уже ушли по заботливо созданному под "правильных террористов" коридору", – комментирует Осечкин заявление РФ, что "диверсанты" отступили на территорию Украины.

Он считает, что вылазке РДК в России теперь рисуют "англо-сакский след", ведь признать за украинскими службами возможность проведения такого кидка – "это значит себя подставить".

"Хаос, растерянность. Не совсем понятно, что еще знают те, кто реально устроил эту операцию. В морозильниках на готове были "трупы убитых украинских диверсантов". "Находить" их уже не будут, судя по ситуации. Гражданским повезло больше: там трупозаготовка вполне могла бы проходить в онлайн-режиме. Учитывая пресс-релизы про "безжалостно расстрелянных детей", все должно было быть очень жестко", – добавил правозащитник.

Напомним, что 2 марта Россия заявила о якобы "атаке украинских диверсантов" в Брянской области.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк заверил, что Украина не имеет никакого отношения к событиям в Брянской области.

Ответственность за инцидент с обстрелом в Брянской области взял на себя "Русский добровольческий корпус. ТСН.ua собрал все подробности инцидента на Брянщине.

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