Переселенцев призвали покинуть Днепропетровскую область из-за угрозы обострения

Областные власти не призывают покидать дома жителей области, решение о выезде призывали принимать самостоятельно.

Власти Днепропетровской области просят уехать из региона внутренне перемещенных лиц, которые сейчас находятся там. Это связано с ситуацией на донецком направлении, которая может обостриться, так что количество переселенцев в Днепропетровской области может увеличиться в разы.

Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

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"Поэтому просим всех внутренне перемещенных лиц, которые хотят и могут уехать, переезжать в западные регионы Украины. Это уменьшит нагрузку на наши общины и поможет справиться с возможным наплывом людей", – призвал глава облсовета.

Он также сообщил, что каждый день из Днепра и Кривого Рога курсируют эвакуационные поезда. Выехать можно и своим транспортом, ведь дороги открыты.

"Областные власти не призывают покидать дома жителей Днепропетровщины. Решение о выезде принимайте самостоятельно", — подчеркнул Лукашук.

"Я подчеркиваю: причин для паники нет! Сейчас ситуация на Днепропетровщине стабильная и находится под полным контролем Вооруженных сил Украины. Во всех направлениях – херсонском, донецком, харьковском, запорожском – наши ВСУ сейчас крепко держат оборону", – отметил председатель облсовета.

Напомним, мэр Днепра Борис Филатов рекомендовал некоторым уехавшим из города не возвращаться, а также эвакуироваться определенным категориям населения. Кроме того, он призвал переселенцев не задерживаться в городе.

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