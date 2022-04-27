Переселенцев в Черкасской области селят в заброшенные дома, которые обустраивают всей общиной, власть обещают и работу

Все больше людей из зоны боевых действий вынуждены выезжать семьями и уже зарегистрировано около полутора миллионов внутри перемещенных лиц.

По данным международной организации по миграции в Украине перемещенных людей гораздо больше – 6,5 миллионов. Их селят в студенческие общежития, свободные квартиры и пустые дома, говорится в ТСН.

До черкасского села Самородная из родного Мирнограда, Донецкой области, семья Мельниковых с бабушкой добиралась чуть ли не неделю. «Ехала всю дорогу – куда идем, зачем, кому мы нужны в чужом краю, когда, Слава Богу, все так хорошо! Я даже не могла подумать», – говорит переселенка.

Сначала даже в относительно безопасной Черкащине -двойняшки-пятиклассники Петр и Павел, говорят родные, вздрагивали и боялись всего. Детям снились ужасы, и они спали с родителями. Когда семья дома еще упаковывала вещи, вокруг их города все взрывалось. "Звуки уже были, стекло дрожало, стены дрожали, все дрожали", — рассказывает мама семейства.

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В доме, который им достался, лет семь никто не жил. Жители села дом чуть-чуть примарафетили, а уже дальше переселенцы хозяйничают сами. Есть готовят в грубе, печь видят впервые, поэтому для стряпни ее еще не овладели.

Через две недели близнецы привыкли и уже чувствуют себя как у себя дома. Но из-за отсутствия Интернета учиться отдаленно не могут, так что полностью погрузились в новую для себя — сельскую жизнь. «Пока все нормально, я за воду отвечаю, помогаю маме готовить», — говорит Павел.

У брата Павлика – Петрика другие обязанности. «Папу помогаю гвозди вытаскивать, убираю, помогаю колоть дрова, ношу», — говорит мальчик.

В Самородне осталось только три пустых дома. Местные не нахвалятся здешними предпочтениями. «Магазина у нас нет, деньги нет, где тратить – это плюс», – в шутку говорят люди.

Лариса Пескова искала владельцев пустых усадеб и договаривалась с ними за поселение внутриперемещенных. «Люди понимают проблему переселенцев, и они с радостью соглашались. Ключи передавали, говорили места, где могут лежать ключи и давали разрешение, чтобы мы там обустраивали», — рассказывает Лариса.

Алексей Полиит купил дом себе под дачу, сам лет десять назад на Черкасщину переехал из Харькова. Теперь вместе с Ларисой и ее мужем Сергеем собрались на толоку в ожидании новых семей из зон боевых действий. «Закатайте рукава, община отзывается, придёт пол села, пару дней и этот дом будет куколкой, приезжайте живите год-два-три», — говорит Алексей.

Посуда, одежда, электроплитка и, конечно, продукты, с этим переселенцам помогают волонтеры и местные жители. «Вчера старый дедушка пришел из другого села с рюкзаком, картошку принес, яйца принес. "Я знаю, что такое детки, берите, берите, так надо". Дай Бог ему здоровье…», – говорит бабушка семейства Мельниковых.

В этой общине жило 21 тысяча человек, а добавилось еще 10 тысяч переселенцев, правда, зарегистрирована только треть. Чтобы им как-то держаться на плаву – местные власти «ставят» на бизнес, который из зон боевых действий перемещается в более безопасные регионы.

Виталий Мацюк говорит, что в скором времени откроют швейный цех. Мастериц тоже ищут среди переселенцев. «Швейных машинок мои друзья нашли за границей, мы думаем, как сюда передать, и начать пошив одежды. Мы получили первые материалы, липучки для производства бронежилетов, думаем о пошиве формы», — добавляет он.

А еще призывают всех переселенцев засаживать огороды. С посадочным материалом и секретами обработки местные обещают помочь. «Кто не знает, это не проблема, чтобы было желание, все это сделаем. Готовы, некоторые спрашивали, чтобы взять сотни», — рассказывают местные жители.

Люди хоть и обживаются на новом месте, все обустраивают, но все же их мнения там дома. «Чтобы скорей кончилась эта проклятая война, так хочется домой, душа разрывается и все. Обязательно вернемся», – говорят переселенцы.

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