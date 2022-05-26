Перешел на сторону оккупантов: депутату на Херсонщине объявили о подозрении

Перешел на сторону оккупантов: депутату на Херсонщине объявили о подозрении

Депутат перешел на сторону России и возглавил Херсонскую таможню при оккупационных властях.

Депутату Херсонского областного совета объявили о подозрении в осуществлении коллаборационной деятельности. После полномасштабного вторжения мужчина согласился на сотрудничество с представителями России.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Депутат выступил с инициативой начала таможенного оформления товаров на Херсонской таможне, а также согласился занять должность главы так называемой "Херсонской таможни" при оккупационных властях государства-агрессора.

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Кроме того, подозреваемый обратился к работникам Херсонской таможни Гостаможслужбы Украины, находившимся на территории Херсона и Херсонской области, и предложил продолжить работу под его руководством в так называемой "Херсонской таможне" при оккупационных властях.

Напомним, сейчас Украина расследует около 13 тыс. дел о военных преступлениях россиян, совершенных против украинцев. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассказала, что 48 российских военных в ближайшее время будут судить.

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