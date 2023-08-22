Перешел на сторону россиян: СБУ сообщила о подозрении пограничнику

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении пограничнику, самовольно покинувшему место службы в Донецкой области и перешедшему на сторону российских захватчиков.

Об этом сообщает СБУ.

По данным следствия, злоумышленник попал в плен украинских военных во время боев в районе поселка Нескучное в Донецкой области в июне этого года.

Отмечается, что задержанный занимал должность начальника ракетно-артиллерийского отделения пограничной комендатуры быстрого реагирования "Новотроицкое" в Донецкой области.

"В начале марта 2022 года мужчина самовольно покинул место службы и скрылся в временно оккупированном поселке Никольское Мариупольского района, где проживают его родственники. Там он прошел "собеседование" с представителями российских спецслужб и командование регулярных войск РФ и согласился на их "предложение" вступить в рядов оккупационного "МВД ДНР", — рассказали в СБУ.

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В частности, предатель принимал непосредственное участие в боевых действиях против украинских защитников на южном фронте.

"Подозреваемый занимал огневые позиции вблизи российских укрепрайонов и блокпостов, которые должны были сдерживать продвижение Сил обороны на Мариупольском направлении". – говорится в сообщении.

В настоящее время задержанный находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, что прокуроры Офиса Генерального прокурора разоблачили руководителя предприятия, который организовывал поставки некачественных бронежилетов в воинскую часть в Закарпатье.

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