Перешли ли ВСУ в контрнаступление под Покровском: аэроразведчик объяснил ситуацию

На Покровском направлении ВСУ перешли к активной обороне, но говорить о контрнаступлении пока еще рано.

Это подчеркнул аэроразведчик 59-й бригады ВСУ Александр Карпюк, известный как блоггер Serg Marco, в интервью изданию "Фокус".

“Контрнаступление в классическом понимании – это систематизированные штурмовые действия подразделений на определенных участках. Такого сейчас нет”, – объяснил он.

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По словам украинского бойца, ВСУ выполняют определенные действия по восстановлению позиций и удержанию стратегических высот.

"Это все тактические решения, которые реализуют командиры на местах. Это называется активная оборона. То есть мы постепенно переходим от глухой обороны к активным действиям на отдельных участках, но говорить о полноценном контрнаступлении пока нельзя”, — отметил он.

Александр Карпюк рассказал, что украинские воины из разных подразделений остановили мощный наступательный вал противника и смогли стабилизировать ситуацию.

“Россияне применяют тактику – если упираются в оборону, то пытаются обойти ее по флангам... Сейчас они пытаются прорваться к Межевой, используя ту же стратегию – поиск слабых мест на флангах. Но командование это видит и перекидывает подкрепление на критические участки”, — описал он характер боевых действий.

По его словам, ранее из-за массированных атак противника оборонительная линия местами "проседала", но сейчас удается закрывать эти бреши, поэтому ситуация постепенно стабилизируется.

Напомним, на фронте затормозилось наступление армии Российской Федерации, в том числе на Покровском направлении.

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