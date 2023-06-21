Пересохшее Каховское водохранилище может стать плацдармом для наступления ВСУ — BILD

Пересохшее Каховское водохранилище в результате подрыва дамбы может стать плацдармом для украинского наступления.

Такое мнение выразил военный обозреватель Юлиан Репке для BILD.

По его данным, украинский фронт расширился из-за подрыва Россией ГЭС на 200 км.

"Пересос Каховского водохранилища привел к резкому изменению стратегической ситуации на юге Украины. Как для российской оккупационной армии, так и для украинских защитников появились новые возможности, но также и новые опасности", — пояснил Репке.

Он указал, что ширина водохранилища составляет от 7 до 30 км.

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"Солдаты уже сейчас могут пройти по высохшему дну. Теперь появилась возможность, что Украина будет наступать не только там, где россияне ждали и где готовили окопы и минные поля в течение нескольких месяцев, но также и совсем в другом месте", — уверен эксперт .

Более того, он заявил, что через водохранилище могут перейти и ВС РФ, если захотят вернуть контроль над всей Херсонской областью.

В то же время Вооруженные силы Украины провели успешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Украинцы-защитники закрепляются на занятых рубежах.

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