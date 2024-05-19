Перестановки в правительстве Путина: военное командование РФ боится репрессий и пытается показать успехи – Тимочко

Иван Тимочко рассказал о ситуации на фронте и где оккупанты усилили наступление.
Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко подчеркнул, что оккупационным войскам России не удалось добиться масштабной или успешной операции на севере Харьковской области. Основная задача врага – выход на административные границы Донецкой и Луганской областей.
Об этом он рассказал в эфире телемарафона.
"Наблюдаем ситуацию на юге, в районе Крынок – очень активные бои. Создается впечатление, что либо очень какие-то сроки поджимают российскую армию, либо генералы, ответственные за конкретные направления, опасаются внутренних репрессий от своего руководства. Возможно, это с учетом того, что на международной арене в России далеко не самая лучшая ситуация, пытаются сейчас всеми силами и средствами атаковать наши войска с надеждой на то, что на каком-то из направлений они могут прорвать нашу оборону и добиться каких-либо результатов для того, чтобы как минимум не попасть во внутренние репрессии", - рассказал он.
Тимочко отметил, что все военное командование российской оккупационной армии прекрасно понимает – если президент-диктатор Владимир Путин начал перестановки у себя в правительстве, в своей команде, эта волна перемен дотянется и к ним.
"И если ближайшее окружение Путина может иметь гарантию, что меняются на должностях, но не попадают в какую-то репепрессивную систему, то все нижестоящие в эшелоше управления российской власти, для них угрозы абсолютно серьезны. Путин надеется на успехи на линии фронта, чтобы представить их на международной переговорной арене. Конечно, активность вражеских сил будет наверняка усиливаться", - резюмировал Иван Тимочко.
Напомним, аналитики объяснили, почему в Кремле говорят о "буферной зоне" в Украине.
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