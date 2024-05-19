Перестановки в правительстве Путина: военное командование РФ боится репрессий и пытается показать успехи – Тимочко

Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко подчеркнул, что оккупационным войскам России не удалось добиться масштабной или успешной операции на севере Харьковской области. Основная задача врага – выход на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

"Наблюдаем ситуацию на юге, в районе Крынок – очень активные бои. Создается впечатление, что либо очень какие-то сроки поджимают российскую армию, либо генералы, ответственные за конкретные направления, опасаются внутренних репрессий от своего руководства. Возможно, это с учетом того, что на международной арене в России далеко не самая лучшая ситуация, пытаются сейчас всеми силами и средствами атаковать наши войска с надеждой на то, что на каком-то из направлений они могут прорвать нашу оборону и добиться каких-либо результатов для того, чтобы как минимум не попасть во внутренние репрессии", - рассказал он.

Тимочко отметил, что все военное командование российской оккупационной армии прекрасно понимает – если президент-диктатор Владимир Путин начал перестановки у себя в правительстве, в своей команде, эта волна перемен дотянется и к ним.

"И если ближайшее окружение Путина может иметь гарантию, что меняются на должностях, но не попадают в какую-то репепрессивную систему, то все нижестоящие в эшелоше управления российской власти, для них угрозы абсолютно серьезны. Путин надеется на успехи на линии фронта, чтобы представить их на международной переговорной арене. Конечно, активность вражеских сил будет наверняка усиливаться", - резюмировал Иван Тимочко.

Напомним, аналитики объяснили, почему в Кремле говорят о "буферной зоне" в Украине.

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