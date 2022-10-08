"Перестановки власти РФ только повышают деморализацию среди генералитета и командования" – эксперт

Изменения и перестановки в российской власти напрямую влияют на ее захватническую армию и провалы в войне против Украины.

Об этом в эфире телемарафона рассказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Перестановки могут быть. И нам они только на пользу. В России сейчас происходит много перестановок в армии, и происходили до этого. Менялись вожди Черноморского флота России, если говорим об оккупированном Крыме. Эти перестановки лишь повышают деморализацию среди генералитета и командование российских войск. И приводят к тому, что никаких улучшений не происходит. Это приводит к выяснению отношений внутри на фоне поражений российских войск на поле боя. И в этой ситуации будет так же", — отметил эксперт.

Напомним, президент России Владимир Путин борется с самым серьезным внутриполитическим кризисом за время своего 23-летнего правления.

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