Перестрелка между вагнеровцами и армией РФ: боевики Пригожина пленили российского подполковника

Российский подполковник оправдывался, что отдал приказ напасть на вагнеровцев "из-за личной неприязни" и из-за того, что был пьян.

Боевики ЧВК "Вагнер" задержали кадрового офицера российской армии, командовавшего подразделениями, которые обстреляли боевиков во время отступления из Бахмута.

Видео с задержанным подполковником опубликовал главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Российский подполковник рассказал, что в состоянии опьянения и из-за "личной неприязни" приказал обстрелять вагнеровцев, когда те отступали из Бахмута.

На видео подполковник Роман Веневитин (с поврежденной переносицей) признается, что разоружил группу вагнеровцев и затем отдал приказ обстрелять военный "Урал" с боевиками частной военной компании.

"Я обстрелял машину ЧВК "Вагнер" в состоянии алкогольного опьянения из-за личной неприязни", – говорит на видео подполковник.

На вопрос, как можно охарактеризовать его действия, подполковник Веневитин после долгой паузы ответил: "Виноват".

В Сети заметили, в каком позорном состоянии находится российская армия, если кадровый офицер был взят в плен группировкой зэков и просит у них прощения.

Перестрелка между вагнеровцами и армией РФ: Пригожин показал подполковника, взятого в плен

Ранее российский Телеграмм-канал "Осторожно, новости" публиковал обращение оккупантов ВС РФ "Шторм", критиковавших Винивитина. В обращении его обвиняют в угрозах убийством, что он бросил солдат (и экс-узников) на позиции без поддержки артиллерии и связи с командованием.

Напомним, владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опубликовал рапорт, в котором говорилось, что вагнеровцы у Бахмута вступили в бой с кадровыми военными РФ. Командир военных РФ, напавших на наемников Пригожина, был пьян. Именно его пленили боевики.

2 июня Евгений Пригожин обвинил представителей минобороны РФ в заминировании путей для отступления из Бахмута.

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