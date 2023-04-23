Перестрелка с "вагнеровцем" под Бахмутом на расстоянии нескольких метров (видео 18+)

Украинские военные показали, как происходило сражение с врагом в окопах Бахмута.

Бахмут в Донецкой области – одна из самых горячих точек фронта. Украинские военные продолжают мужественно держать оборону города и защищать его от нашествия российских оккупантов.

Журналист 1+1 Андрей Цаплиенко опубликовал видео боя с врагом в окопе на расстоянии нескольких метров.

На нем боец 92-й бригады ведет перестрелку с наемником ЧВК "Вагнер" из стрелкового оружия на дистанции нескольких метров.

"Вагнеровец забрасывает украинца гранатами, и победа в поединке наконец за украинским солдатом", — говорится в сообщении.

Осторожно! Видео 18+.

Напомним, оккупанты пытаются захватить Часовой Яр, чтобы перекрыть дорогу на Бахмут, и бросают своих на передовую даже без оружия.

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