Перестрелка в Урзуфе между российскими военными и кадыровцами: новые подробности и видео

Даже местные коллаборанты отмечают, что в шоке от такого "русского мира".

В оккупированном селе Урзуф под Мариуполем действительно произошла перестрелка, хотя пособники Кадырова это отрицали.

Об этом заявил так называемый "глава села", коллаборант Иван Топузов, передает Телеграм-канал ASTRA.

Коллаборант проболтался

По его данным, есть жертвы. Топузов отметил, что не знает, кто участвовал в перестрелке, и предположил, что это были российские военные.

"Жертвы там есть, но какое количество точно — я не знаю. Там "комендатура" точно была, но с кем именно она была, я не могу сказать. Но "комендатура" успокаивала этих товарищей, а кто они были, точно не знаю. Часть из них потому что были и в гражданской одежде, но они вроде тоже были военными", – заявил коллаборант.

Что говорит украинская сторона

Ранее о перестрелке между "кадыровцами" и российскими военными в оккупированном поселке Урзуф под Мариуполем сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и пресс-служба легитимного Мариупольского городского совета.

По одной из версий, "кадыровец" напился и расстрелял российских военных и гражданских.

Место перестрелки

По данным Андрющенко, в результате перестрелки погибли как минимум четверо оккупантов. Он также пишет, что погибли семеро гражданских — две девушки-подростка, четверо парней и одна взрослая женщина.

Место перестрелки / Фото: ASTRA

После перестрелки в селе ввели карантин, въезд и выезд из села закрыты.

Местные жалуются на оккупантов

В местном паблике написали: "Люди гор испортили всем отдых. У себя дома они так не ведут себя. Когда уже прийдет на них управа".

"Мы не причем" - пособники Кадырова

В свою очередь пособник Кадырова, чеченский министр по нацполитике Ахмед Дудаев назвал информацию о том, что в перестрелке участвовали "кадыровцы", "дешевой фальшивкой" и "фейком".

Также в Сети появилось видео с места инцидента.

Посмотреть видео можно по ссылке.