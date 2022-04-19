"Перетащили на свою сторону разве что некоторых маргиналов": Зеленский об "успехах" оккупантов на юге Украины

"Перетащили на свою сторону разве что некоторых маргиналов": Зеленский об "успехах" оккупантов на юге Украины

На юге нашей страны оккупанты пытаются демонстрировать хоть что-то, что можно подать в России, как будто готовность украинцев сотрудничать с российскими структурами.

Впрочем, жители временно оккупированных общин Херсона, Каховки, Мелитополя и всех остальных имеют четкую украинскую позицию.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к народу 19 апреля.

"После 55 дней войны оккупантам удалось перетащить на свою сторону разве что некоторых маргиналов. Украинцы во всех регионах нашего государства поддерживают украинское национальное единство, поддерживают нашу национальную государственность. Я благодарен всем жителям временно оккупированных городов, временно оккупированных общин Херсона, Каховки, других за эту четкую украинскую позицию. Никакого сотрудничества с оккупантами, никакой поддержки коллаборантам. Чем более принципиальными мы будем, тем быстрее вернется нормальная жизнь", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что действия России на юге Украины "выглядят жалко".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что государство бы уже завершило войну, если бы получило доступ ко всему оружию, в котором нуждается.

Читайте также:

"Операция заранее провальная": Арестович назвал цель наступления российских войск на востоке Украины

Больше всего оружия для Украины поставляет Россия: военные "отжали" в боях техники более чем на миллиард долларов

В ООН прокомментировали, сколько будет продолжаться война в Украине