Перевод через "Армия+": в МОУ назвали причины, по которым отклоняют заявки

Представитель Минобороны говорит, что преимущественно это случается из-за неправильного оформления или некорректной подачи документов.

На сегодняшний день обработано 9 850 рапортов военных по смене места службы, 2 247 – получили положительное решение.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин, передает "Укринформ".

"Уже более 9 850 рапортов проработано, 2 247 – получили положительное решение, то есть почти четверть. Самые популярные причины перевода: имеет вывод ВЛК об ухудшении здоровья; хочу заниматься тем, что умею лучше, и к командиру, которому доверяю; хочу выполнять боевые задачи. То есть люди, попав в периметр неизвестного, изначально уйдя. воевать, рассмотрели, поняли, чем они хотят заниматься в армии и соответственно решили изменить свою судьбу и с помощью приложения "Армия+" это можно сейчас сделать достаточно быстро и эффективно", – рассказал он.

Отвечая на вопрос, по каким причинам отклоняются заявки на перевод, представитель МОУ сообщил, что преимущественно это случается из-за неправильного оформления документа или некорректно поданных документов.

"Напомню, что для того, чтобы оформить этот рапорт в "Армия+", в рапорт нужно дать копию военного билета, удостоверение или удостоверение офицера, рекомендательное письмо от части, в которую военный планирует перевод, то есть такое письмо должно быть, причем рекомендательное письмо должен включать период участия в боевых действиях, чтобы кадровый центр Вооруженных сил Украины имел исчерпывающий перечень данных для принятия решение", – объяснил спикер.

Лазуткин добавил, что в случаях, когда военный не может по состоянию здоровья продолжать службу в своей должности, дополнительно требуется заключение военно-врачебной комиссии. После этого кадровый центр ВСУ за 72 часа проверяет этот запрос и результат проверки сообщается военному через приложение "Армия+".

"В случае отказа должны быть указаны четкие причины. В случае согласования приказ на перевод должен быть подписан в течение 24 часов главнокомандующим ВСУ – это для офицеров, и начальником Генштаба – для рядового, старшинского и сержантского состава", – объяснил Лазуткин.

Возвращение на службу после СОЧ

Комментируя вопрос возвращения военнослужащих в службу после самовольного оставления части (СОЧ), спикер отметил, что их количество постоянно растет.

Лазуткин напомнил, что согласно изменениям в законодательство, до 1 января 2025 года военные могут вернуться в службу без конфликтов с законом.

"Желающих вернуться действительно много, только за ноябрь есть около 6 тысяч таких случаев, а за последнюю неделю – еще несколько тысяч. Командир воинской части в течение 72 часов после возвращения продолжает действие контракта, восстанавливает денежное, продовольственное, вещевое и другие виды обеспечения, социальные гарантии и льготы также возобновляются с момента возвращения. Также важный момент– в день продолжения военной службы командир воинской части в письменной форме должен уведомить ВСП (военную службу правопорядка – ред.), что военный вернулся", – отметил он.

Представитель МОУ добавил, что военные после СЗЧ распределяются в батальоны резерва армейских корпусов оперативного резерва, а дальше – в определенные воинские части, кроме той, которую они самовольно оставили.

Лазуткин напомнил, что Министерством обороны определены 17 воинских частей для таких военных и в течение ноября количество тех, кто возвращается, постоянно увеличивается.

Напомним, в приложении "Армия+" с 15 ноября заработала функция подачи рапорта на смену места службы. Процесс очень удобный и занимает всего около 15 минут.

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