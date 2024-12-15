Перевод для воинов Нацгвардии: Зеленский анонсировал новую функцию в "Армии+"

В ближайшем будущем к функционалу "Армии+" также будут добавлены подразделения пограничной службы.

Теперь военнослужащие Национальной гвардии Украины могут воспользоваться возможностью перевода через приложение "Армия+".

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня — новый шаг в нашем государственном приложении "Армия+": теперь возможны переводы для воинов Национальной гвардии Украины. Сейчас — на первом этапе — для воинов Нацгвардии открыты переводы внутри Нацгвардии, но стоит задача добавить возможность также переводов между подразделениями Вооруженных Сил Украины и Нацгвардии", – рассказал Зеленский.

В ближайшем будущем к функционалу "Армии+" также будут добавлены подразделения пограничной службы. На сегодняшний день уже принято 3607 позитивных решений по переводам для воинов Вооруженных сил Украины.

"Команда Министерства внутренних дел активно работала вместе с Министерством обороны, чтобы был результат для наших Нацгвардейцев. Конкретный позитив для воинов и возможность дать людям большую мотивацию", – подчеркнул Президент.

Напомним, что согласно законодательству Украины, украинские бойцы теперь могут получить денежное вознаграждение или дополнительный отпуск за уничтожение техники врага.