Перевод специалистов ПСУ в пехоту: Сырский прокомментировал ситуацию

По словам Сырского, задача ВСУ – не допустить, чтобы кто-то из незаменимых специалистов попал на фронт.

Запрещено переводить высококвалифицированный персонал Воздушных сил в пехоту. Эти кадры прошли дорогостоящую подготовку и имеют соответствующий опыт.

Об этом сообщает ТСН Неделя.

"Есть мое распоряжение, где запрещено переводить высококвалифицированный персонал Воздушных сил в пехоту", – подтвердил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил мне в интервью.

Людей, обслуживающих самолеты, фактически не кем заменить.

В то же время он добавил, что есть потребность на фронте. Следует повысить количество личного состава механизированных бригад. Следовательно, уменьшение логистической составляющей, составляющей обеспечения.

"Опять-таки, в разумных пределах", — подытожил Сырский.

Полный разговор с генералом Александром Сырским будет опубликован на YouTube-каналах "ТСН" и "ТСН Неделя", а также сегодня вечером, в 20:00, в эфире телепрограммы "ТСН Неделя".

Ранее в DeepState объяснили ситуацию, сложившуюся с переводом специалистов Воздушных сил в пехоту.

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