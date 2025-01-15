Перевод специалистов Воздушных сил в пехоту: в DeepState объяснили ситуацию

Вчера, 14 января, Сеть всколыхнула новость о переводе специалистов Воздушных Сил и ПВО в пехоту, что стало темой дня для обсуждений. Чтобы выяснить более подробную ситуацию, DeepState попросили бойцов, которые сталкивались с данной проблемой написать нам в бота.

Об этом сообщает DeepState.

"Нам написали около сотни людей с разнообразными кейсами", — подчеркнули осинтеры.

Проблема есть и она систематическая

Как отмечается, о ситуации говорили и раньше, пытались обратить внимание, но последняя директива о переводе стала едва ли не одной из самых масштабных. По меньшей мере, это длилось с середины 2023 года, к сожалению, было отправлено много важных людей. В этом случае DeepState отмечают несколько моментов среди отзывов:

Первый — когда обращают внимание на штатку ПС или ПВО, где присутствующие неэффективные лица имеют конфликт с командованием или по их мнению "штатка" не является критической и этих лиц можно перевести в Сухопутку. Важно отметить также факт, что есть случаи, когда командиры находятся в ситуации с ограниченным штатом людей и для сохранения какой-либо эффективности, они пытаются выполнить директиву, отдавая хоть и ценные кадры, но не остановят работу подразделения при их отсутствии. Это очень неприятно и сложно, и таким командирам мы откровенно сочувствуем, ведь выполнить приказ "дайте людей и нам безразлично" задача не из простых.

"Вспоминают бойцы также и о "своих" людях, которых командиры по договоренности хоронят и такие не оказываются в списках на перевод", — акцентировали аналитики.

Второй — сознательная отправка специалистов, имеющих специфические навыки, знания и опыт и их отсутствие прямо влияет на работу подразделения. В первую очередь это: военнослужащие обслуживания, логистики, наведения, мобильных огневых групп (МВГ), ремонтников, водителей специфического транспорта, специалистов радиотехнической службы, связистов, офицеров разного уровня. Этот список очень широкий и разнообразный.

"Отдельно следует обратить внимание на "переподготовку" бойцов ПС и ПВО, которую они проходят в связи с переводом, ведь большое количество военных отметило, что ВОС-100 они получали за 3-5 дней подготовки. А подкрепляли "эффективность" такой переподготовки отзывы бойцов непосредственно в бригадах, куда направляли переведенных и картина там вырисовывается не из лучших. А еще хуже, когда из таких бойцов формировали очередную сводную группу, которая без боевого слаждения попадала в прикомандирование к бригаде или просто отправлялась на боевое задание. Соответственно результативность от подобных решений всегда была и минимальна. навыки заграницей и так же бездарно теряются, что абсурдно явлением", — объяснили DeepState.

Там добавляют, что на самом деле пришли бойцы и из других родов войск, в частности инженеры, медики, которые сталкиваются с подобными случаями.

"Проблема есть и она, к сожалению, очень разнообразна и системна. Общественная огласка сегодня просто приостановила очередной случай повторения проблемы, но вряд ли полностью прекратила и с этим срочно необходимо что-то делать. Важно провести аудит штатки Воздушных Сил и ПВО, найти "схемы", которые усиливают коррупционную составляющую в структурах, сформировать список критически важных должностей, которые будут неприкосновены в плане переводов и наладить профсоответствие тех, кто проходит службу в ПС или ПВО и тому подобное. Эти случаи имеют огромную цену — жизнь людей.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил не уменьшать состав специалистов, которые требуются Воздушным силам для выполнения боевых задач.

Читайте также: