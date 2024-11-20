Перевод военных из части в часть: начальник Генштаба рассказал, как происходит этот процесс

За последние три дня зафиксировано более 1,5 тысячи обращений, более 60% уже рассмотрены, и по половине из них уже принято решение о переводе.

В Украине на сегодняшний день уже происходят изменения в переводе военных из части в часть через приложение "Армия+".

Какая роль в процессе перевода отведена Генеральному штабу и вообще, как происходит этот процесс, рассказал начальник Генштаба Анатолий Баргилевич в интервью "Главкому".

"Принято постановление Кабинета министров, которым начат процесс упрощенного перевода военнослужащих из одной воинской части в другую. Определенные критерии установлены, конечно, для того, чтобы не было такого: с фронта все снялись и переводились в тыловые бригады. Разработан эффективный механизм, прозрачная система, которая позволяет людям переводиться из бригады в бригаду, убраны те риски, которые закладывались командирами разных уровней, убрано промежуточные звенья, которые позволяли по полгода задерживать документы о переводе", — отметил он.

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Но, по словам Баргилевича, это не значит, что кто-то захотел – и перевелся, потом послужил там, не понравилось – ушел еще в другую бригаду и стал кочевать по бригадам.

"Есть определенные критерии, требования. Вопрос выносится на рассмотрение кадрового центра Вооруженных Сил, потому что все в компьютерной программе не пропишешь – это судьбы людей, судьбы бригад и полков", – отметил он.

За последние три дня, по данным начальника Генштаба, зафиксировано более полутора тысяч обращений, более 60% уже рассмотрены, и по половине из них уже принято решение о переводе.

Напомним, 15 ноября министр обороны Рустем Умеров заявил, что в приложении "Армия+" заработала функция подачи рапорта на смену места службы. Такой процесс перевода в армии очень удобен и занимает всего около 15 минут.

Механизм перевода военного в другую часть раз в год через "Армию+"