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"Перевозят и семьи": Вилкул рассказал, как на левый берег Днепра бегут главари оккупантов и коллаборанты

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"Перевозят и семьи": Вилкул рассказал, как на левый берег Днепра бегут главари оккупантов и коллаборанты

Иллюстрация / Фото: Associated Press

Руководство российских оккупационных войск на юге Украины "эвакуируется" на левый берег Днепра.

Убегают не только командование высшего и среднего уровней, но и коллаборанты.

Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в видеообращении.

"Есть достоверная информация, что командование оккупационных войск не только высшего, но и среднего уровня эвакуировалось на левый берег Днепра. Также туда свои семьи перевезли коллаборанты, которые отправились служить оккупантам", — рассказал он.

Вилкул добавил, что, получив героическое сопротивление ВСУ и всего украинского народа, российские силы продолжают применять тактику террора мирных населенных пунктов. Под вражескими ударами периодически оказывается и город Кривой Рог, а также громады, расположенные на линии фронта.

По его данным, украинские ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили командный пункт оккупантов в Бериславском районе Херсонской области. Также был нанесен удар и по сосредоточению захватчиков в Нововоскресенском и Чкалово, а также их контрольно-наблюдательных пунктах в Нововознесенском и Дудчанах. Кроме того, в Дудчанах и Давидовом Броде уничтожены два состава боеприпасов.

Ранее Джемилев рассказал о том, что Аксенов и другие представители оккупационных "властей" вывезли свои семьи с полуострова.

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