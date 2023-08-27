Перейдет ли война на территорию самой России: Зеленский указал на риски

Президент пояснил, что перенесение боевых действий на территорию РФ грозит Украине потерей поддержки союзников.

Президент Владимир Зеленский ответил, перейдет ли война на территорию России, о чем призывают некоторые военно-политические эксперты.

Об этом глава государства рассказал в эксклюзивном интервью Наталье Мосейчук.

Президент намекнул, что такое развитие событий не поддерживают наши западные партнеры.

"Это большой риск того, что мы точно останемся сами", – сказал Зеленский.

Отметим, что Украина официально не подтверждает свою причастность к частой "бавовне" на территории РФ.

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Есть люди и нелюди! Большое интервью с Зеленским о сенсациях, скандалах, выборах, победе и плане "Б"

Ранее президент Зеленский ответил, готова ли Украина к продолжительной и долгой войне.

Также он рассказал, что в начале полномасштабного вторжения был вынужден взять на себя все полномочия, поскольку "не видел большинство людей здесь".

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