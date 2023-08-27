Перейдет ли война на территорию самой России: Зеленский указал на риски

Президент пояснил, что перенесение боевых действий на территорию РФ грозит Украине потерей поддержки союзников.
Президент Владимир Зеленский ответил, перейдет ли война на территорию России, о чем призывают некоторые военно-политические эксперты.
Об этом глава государства рассказал в эксклюзивном интервью Наталье Мосейчук.
Президент намекнул, что такое развитие событий не поддерживают наши западные партнеры.
"Это большой риск того, что мы точно останемся сами", – сказал Зеленский.
Отметим, что Украина официально не подтверждает свою причастность к частой "бавовне" на территории РФ.
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Есть люди и нелюди! Большое интервью с Зеленским о сенсациях, скандалах, выборах, победе и плане "Б"
Ранее президент Зеленский ответил, готова ли Украина к продолжительной и долгой войне.
Также он рассказал, что в начале полномасштабного вторжения был вынужден взять на себя все полномочия, поскольку "не видел большинство людей здесь".
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