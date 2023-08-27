Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Перейдет ли война на территорию самой России: Зеленский указал на риски

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
741
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Перейдет ли война на территорию самой России: Зеленский указал на риски

Президент Владимир Зеленский / Фото: Офис президента Украины

Президент пояснил, что перенесение боевых действий на территорию РФ грозит Украине потерей поддержки союзников.

Президент Владимир Зеленский ответил, перейдет ли война на территорию России, о чем призывают некоторые военно-политические эксперты.

Об этом глава государства рассказал в эксклюзивном интервью Наталье Мосейчук.

Президент намекнул, что такое развитие событий не поддерживают наши западные партнеры.

"Это большой риск того, что мы точно останемся сами", – сказал Зеленский.

Отметим, что Украина официально не подтверждает свою причастность к частой "бавовне" на территории РФ.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

Есть люди и нелюди! Большое интервью с Зеленским о сенсациях, скандалах, выборах, победе и плане "Б"

Ранее президент Зеленский ответил, готова ли Украина к продолжительной и долгой войне.

Также он рассказал, что в начале полномасштабного вторжения был вынужден взять на себя все полномочия, поскольку "не видел большинство людей здесь".

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
741
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация