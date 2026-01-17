Перейдут ли россияне замерзший Днепр: военный оценил угрозу прорыва

Лед / © Pixabay

Реклама

На фоне сильных морозов в сети начала появляться информация о том, что река Днепр покрылась льдом. Это породило опасения по поводу возможных попыток оккупантов использовать лед для переправы и наступления на новых участках.

Ситуацию прокомментировал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире «24 Канала».

По словам военного, погодные условия действительно способствовали появлению льда, однако говорить о полноценной переправе невозможно. Толщина льда критически недостаточна для масштабных маневров вражеского войска.

Реклама

«Есть места, где глубины меньше, плавные. Там действительно взялось корочкой. Морозы достаточно сильные. Но это то, что еле-еле может выдержать одного человека», — объяснил Сергей Братчук.

Он подчеркнул, что попытка массового прохода пехоты по такому покрытию крайне рискованна.

Спикер также указал на невозможность опрокидывания военной техники через реку в нынешних условиях. Даже если на мелководье лед кажется крепким, на основном русле ситуация совсем другая.

«А технику, тем более, не выдержит. Если говорить о более широком Днепре, там и с людьми, и с техникой все будет очень плохо», — отметил Братчук.

Реклама

Напомним, Братчук также обратил внимание на то, что зимняя погода влияет на ход боевых действий , однако не останавливает их. Российские войска пытаются использовать туманы, снегопады и темное время для продвижения, в частности с применением бронетехники.

В то же время, морозы создают одинаковые трудности для обеих сторон, а Силы обороны Украины эффективно противодействуют таким попыткам, прежде всего благодаря работе операторов БпЛА.