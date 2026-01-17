- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 1873
- Время на прочтение
- 2 мин
Перейдут ли россияне замерзший Днепр: военный оценил угрозу прорыва
Эксперт объяснил, почему эти планы обречены на провал.
На фоне сильных морозов в сети начала появляться информация о том, что река Днепр покрылась льдом. Это породило опасения по поводу возможных попыток оккупантов использовать лед для переправы и наступления на новых участках.
Ситуацию прокомментировал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире «24 Канала».
По словам военного, погодные условия действительно способствовали появлению льда, однако говорить о полноценной переправе невозможно. Толщина льда критически недостаточна для масштабных маневров вражеского войска.
«Есть места, где глубины меньше, плавные. Там действительно взялось корочкой. Морозы достаточно сильные. Но это то, что еле-еле может выдержать одного человека», — объяснил Сергей Братчук.
Он подчеркнул, что попытка массового прохода пехоты по такому покрытию крайне рискованна.
Спикер также указал на невозможность опрокидывания военной техники через реку в нынешних условиях. Даже если на мелководье лед кажется крепким, на основном русле ситуация совсем другая.
«А технику, тем более, не выдержит. Если говорить о более широком Днепре, там и с людьми, и с техникой все будет очень плохо», — отметил Братчук.
Напомним, Братчук также обратил внимание на то, что зимняя погода влияет на ход боевых действий , однако не останавливает их. Российские войска пытаются использовать туманы, снегопады и темное время для продвижения, в частности с применением бронетехники.
В то же время, морозы создают одинаковые трудности для обеих сторон, а Силы обороны Украины эффективно противодействуют таким попыткам, прежде всего благодаря работе операторов БпЛА.