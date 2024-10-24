Перейдут ли российские военные Оскол на Купянщине: известный комбат рассказал о планах врага

Юрий Федоренко подчеркнул, что, по его убеждению, в ближайшее время о форсировании реки Оскол речь не идет.

Командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко рассказал о ситуации на купянском направлении.

В интервью Radio NV комбат рассказал о планах врага и ответил на вопрос, хотят ли россияне перейти на правый берег реки Оскол.

"Об этом говорить на текущий момент преждевременно. Конечно, такое желание у противника есть, но как оно реализуется? Для того чтобы перейти на другую сторону реки Оскол, правобережный Купянск, противнику нужно форсировать реку. Но должен вам сказать, что 2022 года мы ее форсировали, отражая Купянщину у врага, это была очень, очень и очень сложная задача. В то время еще не были развиты такие технологии как FPV-дроны, другие средства беспилотных систем, которые сейчас активно обнаруживают врага и наносят ему огневое поражение", – отметил он.

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Юрий Федоренко подчеркнул, что, по его убеждению, в ближайшее время о форсировании реки Оскол речь не может идти.

"На текущий момент врагу важно вгрызться на левобережье, то есть в полной мере оккупировать населенный пункт Кругляковка, закрепиться и расширять плацдарм, в частности до Купянска-Узлового. И после поэтапной оккупации левобережной Купянщины можем говорить, что у противника будет достаточный плацдарм возможностью подтянуть огневые средства для проведения артподготовки левого берега и затем приведение в соответствие своих войск для определения задачи форсировать реку, выйти на правый берег. На текущий момент об этом говорить преждевременно", – подытожил комбат.

Напомним, в Харьковской области разоблачены два корректировщика : один из них ФСБ завербовала из-за предложения близости.

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