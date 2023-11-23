"Перейти железную дорогу, зайти в коксохим, завладеть промзоной": офицер рассказал о попытках врага в Авдеевке

Наступление врага на Авдеевку не прекращается. Его цель – Авдеевский коксохимический завод. В настоящее время продолжается третья волна, выполняемая увеличенной в количестве российской пехотой.

Об этом сообщил офицер "Легиона Свободы" майор МВД Максим Морозов в эфире "Эспрессо".

По его словам, враг со всех сторон атакует Авдеевку и активно работает в направлении промзоны, поэтому ситуация там остается критической, но ВСУ уничтожают много человеческой силы и техники противника.

"Оккупанты не оставляют попыток завладеть Авдеевкой или окружить город. Противник атакует со всех сторон и активно работает в направлении промзоны, пытаясь туда зайти. Эти вражеские действия уже неизменны несколько дней. Бригады ВСУ контратакуют с целью недопущения продвижения врага и расширения серых зон", — рассказал Морозов.

По словам офицера "Легиона Свободы", россияне применяют авиацию, используя управляемые авиабомбы, для уничтожения оборонных позиций ВСУ. Они "под фундамент" сносят все сооружения и высотки в Авдеевке, чтобы сделать невозможным пребывание там украинских бойцов.

Происходит постоянное давление на город, а атаки врага напоминают так называемые "мясные штурмы".

"Количество российской пехоты увеличилось на Авдеевском направлении. Третью волну наступления на Авдеевку руководство РФ положило на плечи пехоты. Благодаря этому пушечному мясу враг должен был перейти железную дорогу, зайти в коксохим, завладеть промзоной. Но ни одна цель не достигнута", — сообщил босс.

В то же время, как заявляют украинские военные эксперты, захват Авдеевского коксохимического комбината поставит россиян в затруднительное положение, поскольку его территория является огромной "бомбой". Там производился кокс и стоят специальные коксовые батареи. Если оккупанты там закрепятся, а какой-то снаряд прилетит – для них это будет сверхбезопасно.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.