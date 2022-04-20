Пережила Холокост, но погибла от рашизма: в холодном подвале Мариуполя скончалась 91-летняя Ванда Объедкова

Пережила Холокост, но погибла от рашизма: в холодном подвале Мариуполя скончалась 91-летняя Ванда Объедкова

Спустя восемьдесят лет после спасения от нацистов Ванда Семеновна погибла во время войны с русской армией.

В подвале Мариуполя скончалась 91-летняя Ванда Объедкова.

Она пережила Холокост, а в конце жизни хотела знать лишь одно: "Почему это происходит снова?"

Репортаж о женщине был опубликован в издании Chabad.org.

«В 10 лет Ванда Объедкова пряталась от немцев в подвале в Мариуполе. Через 81 год она скончалась в подвале в том же городе, скрываясь от российских войск», – говорится в сообщении музея Аушвиц-Биркенау.

Ванда Семеновна Объедкова родилась в Мариуполе в 1930 году и пережила нацистское нашествие, что унесло ее мать и родных.

Она была активной членом еврейской общины Мариуполя.

4 апреля женщина скончалась в морозном подвале в Мариуполе.

В последние недели своей жизни женщина даже не могла встать.

Ее дочь Лариса рассказала журналистам о том, что происходило в Мариуполе во время их пребывания там.

Она беспомощно наблюдала, как жизнь ее матери угасает.

После смерти Ванды Семеновны Лариса и ее муж, рискуя жизнью, похоронили мать во время непрерывных обстрелов в общественном парке менее километра от Азовского моря. Пока Лариса с семьей находится в безопасном месте.

В 1941 году, когда Ванде Объедковой было 10 лет, нацисты захватили Мариуполь и начали собирать евреев города. Придя к семье девочки и забрали ее мать, Марию, но Ванде удалось спастись. Она укрылась в подвале.

Директор Мариупольского Хабад-Любавич раввин Мендель Коэн сказал, что весь город превратился в кладбище.

"Ванда Семеновна пережила невероятные ужасы. Она была доброй, радостной женщиной, особым человеком, который навсегда останется в наших сердцах", – рассказал Мендель Коэн.

Напомним, сотни человек остаются под завалами завода "Азовсталь" в Мариуполе. Накануне россияне сбросили сверхмощную авиабомбу, по некоторым данным весом до 3 тонн.

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