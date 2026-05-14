Переживаем самые большие удары: Игнат рассказал об особенностях кровавой вражеской атаки 14 мая

Российская атака по Киеву 14 мая

После непродолжительной паузы российская армия снова осуществила масштабную комбинированную атаку по Украине. В целом оккупанты использовали 731 средство воздушного нападения — от ракет различных типов до ударных и реактивных беспилотников.

Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По словам Игната, российская армия уже несколько суток подряд проводит масштабные атаки. Он отметил, что после так называемого «перемирия» оккупанты, вероятно, использовали паузу для накопления ракет и дронов.

«Противник атакует большим количеством уже какие сутки. Об этом говорили много накануне, после так называемого „перемирия“. Они его использовали, очевидно, для того, чтобы накопить средства и ударить ими, собственно не останавливаясь», — отметил Игнат.

Представитель Воздушных сил отметил, что короткой паузы между обстрелами было недостаточно для полноценного отдыха личного состава, перегруппировки техники и пополнения ресурсов. По его словам, в таких условиях украинская ПВО работает уже не впервые.

«Поэтому и физическая усталость сказывается и сказывается собственно перегрузка техники, расход определенных боеприпасов. Понятно, что на это все нужно время. Однако большое количество целей этой ночью было сбито. Переживаем сейчас самые большие удары, которые были за время полномасштабного вторжения, с применением крылатых, баллистических ракет и дронов различных типов», — добавил он.

Он подчеркнул, что нынешние атаки стали одними из самых масштабных с начала полномасштабного вторжения. Россия применила практически весь спектр средств воздушного нападения, который имеет в своем арсенале. Кроме дронов «Шахед», «Гербера» и «Италмас», на этот раз использовались также реактивные беспилотники и барражирующие боеприпасы «Бандероль».

«Особенность удара понятна. Мы видим картину разрушений гражданских домов, жертвы, к сожалению, в столице. Именно столица стала объектом удара. Противник хочет поразить сердце страны, достичь каких-то собственных целей и на информационном фоне, то есть показать, что они не собираются идти на уступки и т.д.», — подчеркнул Игнат.

Несмотря на чрезвычайно сложную ситуацию, силы противовоздушной обороны, по словам спикера, отработали «максимально как могли». В целом украинские военные сбили или подавили 693 воздушные цели. В частности, удалось уничтожить девять крылатых ракет Х-101 и 12 из 18 баллистических ракет.

«Конечно, хотелось бы сбить больше средств, но сбито/подавлено 693 цели. Среди них 9 крылатых ракет Х-101, а также 12 баллистических ракет из 18. Ну это довольно высокий показатель сбития. К сожалению, 6 ракет не удалось перехватить системой Patriot», — подчеркнул полковник ВСУ.

Спикер пояснил, что на этот раз работа ПВО была особенно напряженной из-за концентрации большого количества воздушных целей в одном направлении.

«Если вчера были сложные погодные условия и огромное количество дронов с разных направлений, то сегодня это все количество полетело в одно место и, к сожалению, невозможно сбивать такое большое количество ограниченным количеством средств. Противник также хорошо знает, какую проблему сегодня имеет наша противовоздушная оборона. Поэтому должны понимать, что ПВО делает все возможное, чтобы уничтожить как можно больше, но все, к сожалению, сбить невозможно», — заявил Игнат.

Он также сообщил, что Украина продолжает активную работу с международными партнерами по поставке дополнительных систем ПВО и ракет для противодействия баллистическим атакам. По словам спикера, после отражения таких массированных ударов запасы ракет для Patriot нуждаются в пополнении.

«Вот сегодня система Patriot работала, определенное количество ракет было потрачено. Понятно, что их надо восстановить, для того, чтобы обезопасить от следующей баллистической атаки. У нас есть потребность и в наземных комплексах. Эта работа ведется постоянно. Мы не можем сейчас озвучивать, какой у нас есть запас. Но потребность есть всегда. Поэтому рассчитываем. что наши партнеры продолжат поставки ракет против баллистики, потому что нам надо чем-то защищаться», — подчеркнул представитель ВС ВСУ.

Ночная атака по Украине 14 мая — последние новости

Напомним, Россия второй день подряд осуществляет массированные атаки по Украине. В ночь на 14 мая оккупанты нанесли комбинированный удар с применением ударных беспилотников, а также ракет воздушного и наземного базирования. В общем РФ выпустила 731 средство воздушного нападения. По данным Воздушных сил, украинская ПВО уничтожила 41 ракету и 652 дрона.

Одним из главных направлений удара стал Киев. В Дарницком районе зафиксировано прямое попадание в жилой дом, где произошли разрушения конструкций. Сейчас продолжается поисково-спасательная операция.

По обновленным данным, в столице пострадали 40 человек, из них двое детей. Госпитализирован 31 человек. Известно о двух погибших.

Под ударом оказалась и Киевская область. По данным спасателей, пострадали семь человек, среди них — ребенок. В Бориспольском районе из-за последствий атаки пришлось эвакуировать 30 жителей многоэтажного дома.

На массированную атаку отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что с начала вчерашних суток россияне применили против Украины более 1560 дронов.

«Это точно не действия тех, кто считает, что война идет к завершению. Важно, чтобы партнеры не молчали об этом ударе. И так же важно продолжать поддержку защиты нашего неба», — добавил Зеленский.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что новая массированная атака России по Украине показала, что Путин не хочет мира, а остановить его может только давление на Москву.

