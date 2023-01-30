В Харькове задержали агента РФ, корректирующего удары по городу: подробности и фото

У мужчины на плече – татуировка с российским гербом.

В Харькове задержали местного жителя, который корректировал российские ракетные удары по городу. Безработный харьковчанин "работал" на врага около трех месяцев.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Мужчина собирал информацию о местах базирования и маршрутах перемещения подразделений Вооруженных сил Украины на территории Харькова. Затем злоумышленник передавал ее оккупантам в виде координат и отметок на карте через Телеграм.

"Хорошо, знаю одно место точно где они базируются, там камеры установили, отремонтировали. Единственное переживаю, там очень близко живут родные. Я сообщу, могу фото сделать", — писал харьковчанин в переписке с оккупантами.

Фото: СБУ

Корректировщика вражеских ракетных ударов задержали возле объекта критической инфраструктуры при попытке очередного сбора закрытых данных.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины – несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 12 лет заключения.

Фото: СБУ

Напомним, в ночь на 30 января Россия нанесла ракетный удар по жилому дому в центре Харькова. Взрыв раздался в воскресенье около 11 вечера. В результате атаки погиб один человек, еще трое были ранены.

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