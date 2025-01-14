Персонал Воздушных сил массово переводят в пехоту: авиатехники просят огласки, Безуглая раскритиковала решение

По имеющимся данным, из Воздушных сил интенсивно переводят в пехоту техников, механиков и других специалистов.

Специалистов Воздушных сил массово переводят в пехоту. Авиатехники обратились к украинцам. Решение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского раскритиковала также скандальный нардеп Марьяна Безуглая.

Что известно об угрожающей ситуации – читайте в материале ТСН.ua.

Людей массово переводят в пехоту

Один из бойцов обратился к украинцам от имени всего авиационно-технического персонала Воздушных сил ВСУ. По его словам, он уже более 10 лет выполняет свою ответственную миссию на истребителях МиГ-29. С 2014 года бойцы готовят и обслуживают самолеты, обеспечивая боевые вылеты в самых сложных условиях – как днем, так и ночью, защищая нашу Родину от врага.

"Наши усилия направлены на обслуживание, поддержку и восстановление авиационной техники. За это время мы освоили новые типы самолетов и вооружения, предоставленные нашими западными партнерами, также мы обеспечили обучение и восстановление летной военной подготовки для выпускников ХНУВС. Мы имели честь работать рядом с такими легендарными летчиками, как "Джус", "Карая", "Смерека" и другими. Каждый из нас свято верит в свою миссию и верность Родине. Однако сегодня мы сталкиваемся с реальным вызовом, который может поставить под угрозу не только самую основу нашей авиации", – сказал воин.

Именно поэтому авиатехники обратились к народу с просьбой об огласке. Это решение ставит под угрозу защиту целых регионов. Более того, осложненным станет должное обслуживание авиации.

Авиатехники ВС ВСУ обратились к украинцам на фоне перевода в пехоту

"В нашу часть поступила телеграмма о переводе почти всех техников в пехоту. Это значит, что мы останемся без технического персонала, обслуживающего наши самолеты. Ранее уже забирали 250 человек, сейчас планируют перевести еще 218. Технический состав фактически уничтожается, а без нас авиация не сможет функционировать", – подчеркнул авиатехник.

Бойцы пытаются сохранить боевую готовность, но без обслуживающего персонала это просто невозможно.

"Если мы сейчас не получим поддержку и огласку, мы потеряем не только возможность защищать нашу землю, но и потеряем саму основу нашей авиации. Поэтому мы обращаемся к вам. Если вы сможете помочь в огласке этой ситуации, мы будем безгранично благодарны. Это не просто вопросы нашего коллектива, это вопросы безопасности нашей страны и наших людей. Мы готовы бороться до последнего, но без поддержки в этот критический момент мы не устоим. С уважением и надеждой авиатехники и обслуживающий персонал Воздушных сил Вооруженных сил Украины", – резюмировал он.

Идентичная ситуация сложилась и в 1-й Галицко-Волынской радиотехнической бригаде Воздушных сил. Речь идет о переводе трети ее состава в пехоту. Об этом сообщили военнослужащие бригады.

Под угрозой – целые регионы

С критикой решения выступила и скандальный нардеп Марьяна Безуглая. Она констатировала, что из Воздушных сил, согласно распоряжениям Главнокомандующего ВСУ Сырского, интенсивно переводят людей в пехоту: техников, механиков, других специалистов.

"Сокращают мобильные огневые группы и оголяют целые регионы. При этом штабы не сокращаются, а даже тайно продолжается их расширение, чтобы заполнить офицерские должности. В частности, создается дивизион и т.д.", — подчеркнула она.

Напомним, спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат ответил на замечания народного депутата Марьяны Безуглой по поводу потери еще одного комплекса Patriot. По его словам, враг только повредил несколько единиц техники.

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