Перспектива на годы: историк сделал неутешительный прогноз о выходе Украины на границы 91 года

Историк Ярослав Грицак отметил, что если Вооруженным силам удастся выйти на границы Украины 1991 года – Россия все равно никуда не денется. А перспектива реализации этого плана может занять 5-10 лет.

Об этом он рассказал в интервью LIGA.net.

"Возможно, границы (выход на них – ред.) это не перспектива одного или двух лет. А перспектива 5-10 лет. Пока есть Путин, пока есть Россия, такая, как они есть, мира не будет. Выход на границы 1991 года – это долговременная перспектива. Мы от нее не отказываемся, но мы должны понимать, что к этой перспективе еще нужно дойти. Потому что сталый мир может наступить только после сталой войны. А сталый мир означает только одно – победа Украины. Это сделать такие условия, чтобы Россия больше никогда не могла атаковать Украину", – отметил Ярослав Грицак.

Напомним, историк заявил, что мир входит в десятилетия войн – именно сейчас решается судьба XXII века.

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