Перспектива очевидна: Зеленский — об освобождении Запорожской области и Крыма

Президент уверен, что Украина деоккупирует все свои земли, но для этого нужно "много выдержать и многое сделать".

С 1 октября в Херсонской области было освобождено и стабилизировано более полутысячи квадратных километров территории и десятки населенных пунктов.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении вечером, 6 октября.

По его словам, есть успехи и в Восточном направлении.

"Обязательно наступит день, когда мы отчитаемся об успехах и в Запорожской области – в тех районах, которые пока контролируют оккупанты. Наступит день, когда мы скажем и об освобождении Крыма. Эта перспектива – очевидна. Очевидно и то, что по этому пути еще предстоит пройти. Еще предстоит многое выдержать, многое сделать. Сделать и украинцам, и нашим партнерам – всем, кто ценит свободу и международное право", — отметил глава государства.

Также Зеленский проинформировал международных партнеров об очередных проявлениях российского террора. В частности, о ракетных ударах по Запорожью и другим городам Украины и о применении иранских беспилотников.

"Иран почему-то утверждает, что их у нас нет. Люди их видят в небе. Мы их сбиваем. А нам говорят, что их якобы нет. Что ж, найдем способы, чтобы их действительно не было", – подытожил он.

Атака Украины иранскими дронами

Оккупанты все чаще используют для атак на гражданскую инфраструктуру Украины иранские дроны, которые стали выполнять функцию "Калибров". Так, в ночь на 6 октября ВСУ сбили 9 иранских дронов. За сутки, 6 октября, ВСУ сбили пять беспилотников, которые запустили российские оккупанты.

Также оккупанты атаковали иранскими дронами город Белая Церковь на Киевщине. Из-за этого там возникли пожары.

Тегеран до сих пор отрицает свое сотрудничество с государством-агрессором и сам факт передачи беспилотников.

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