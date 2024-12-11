Окончание войны: о чем говорят в Украине та США

Украинские и западные политики пытаются прийти к общему согласию по пути окончания войны в Украине

Недавно в США украинская делегация обсуждала с представителями команды Дональда Трампа готовность Украины к миру с Россией.

Впоследствии новоизбранный президент сделал несколько заявлений по окончании войны в Украине и начало мирных переговоров, в частности эти темы фигурировали и на трехсторонней встрече в Елисейском дворце во Франции.

Президент Владимир Зеленский и украинские политики обсуждали возможное прекращение огня в 2025 году, а именно после инаугурации Трампа.

Какую позицию по войне в Украине занимают в США и украинские политики – читайте в материале от ТСН.ua

Разрешение "украинского кризиса" – приоритет Трампа

Новоизбранный американский лидер Дональд Трамп сказал в интервью французскому журналу Paris Match, что после вступления в должность он в первую очередь возьмется решать вопрос о прекращении огня и завершении войны в Украине, пишет Barron's.

"Я думаю, что мы должны решать проблему Украины с Россией. Обе эти страны теряют цифры, в которые никто не может поверить. Сотни тысяч солдат погибают", – сказал политик в ответ на вопросы.

Во время встречи с Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном в Париже он в очередной раз заявлял немедленное прекращение огня и начало переговоров, однако не уточнил, как видит решение войны.

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По словам близких к переговорам лиц, команда Трампа до сих пор не сформулировала четкую позицию по урегулированию конфликта и гарантий для Украины.

После встречи Трамп заявил о том, что Зеленский "хочет заключить мир".

"Он хочет прекращения огня. Он хочет заключить мир. Мы не говорили о деталях. Он считает, что пришло время, и Путин должен думать, что настало время, потому что он проиграл – когда вы теряете 700 000 человек, пришло время. Это не закончится, пока не будет мира", – высказался Трамп.

Ранее главный республиканец США в своей соцсети писал, что для завершения войны в Украине нужно немедленно прекратить огонь и начать вести переговоры.

"Так же Зеленский и Украина хотели бы заключить соглашение и прекратить безумие. Они бессмысленно потеряли 400 000 солдат и гораздо больше мирных жителей. Надо немедленно прекратить огонь и начать переговоры. Слишком много жизней напрасно потеряно, слишком много семей уничтожено, и если это будет продолжаться, и если это будет продолжаться, если это будет продолжаться. это может обернуться чем-то гораздо большим и гораздо хуже. знаю Владимира. Это его время действовать. Мир может ждать.

Как считает Трамп, Путин должен думать о мирных переговорах, ведь время для этого наступило тому, что он проиграл.

Перспектива временного перемирия

Украинский журналист Виталий Портников в интервью "Радио Свобода" отметил, что пока нет оснований полагать, что война в Украине может завершиться в январе 2025 года.

Он рассказал, что завершение войны зависит не от того, какие представления о завершении войны у президента Украины или у президента США. А от того, насколько эти представления интересны Путину.

По прогнозу журналиста, Путин в первую очередь потребует заморозки на линии прекращения огня или даже выведения украинских войск из Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. По мнению Портникова, предположительно новая администрация США будет с этим соглашаться.

Однако, по мнению журналиста, вполне вероятно, что в январе примут соглашение о временном прекращении огня. Однако Портников отмечает: об окончании войны пока речь не идет.

"Может быть соглашение о прекращении огня – просто о прекращении огня по линии столкновения войск. А дальше могут быть какие-то переговоры. Которые не обязательно приведут к окончанию войны, а могут даже привести к ее возобновлению. Но если Путин решит, что у него достаточно ресурсов для ведения войны, боевые действия продлятся не только после 20 января, но и всю каденцию Трампа", – подытожил Виталий. Портников.

Справедливый мир

Дональд Трамп хочет закончить войну справедливым миром. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью проекту "Карпяк на Общественном".

В частности, исходя из результатов общения Трампа и Зеленского в Париже, глава ОП подчеркнул, что Трамп хочет закончить войну справедливым миром.

Как считает глава ОП, США не поддержат диктатуру Путина. Политик отметил, что важно, чтобы планы и шаги, которые будет делать новая администрация президента США, были общими.

По словам Ермака, подготовительные консультации с командой нового президента США проходят еще до инаугурации. Как считает политик, это дает возможность сторонам после 20 января сразу работать с конкретными темами. В частности, главная тема – прекращение войны в Украине именно на условиях справедливого мира, подытожил политик.

"Это я считаю, что на условиях Украины. Потому что все, в чем нуждается Украина, — это возобновление действия международного права, это восстановление нашей территориальной целостности. И об этом мы имеем в виду, когда говорим о справедливом мире", — подчеркнул Ермак.

Условия проведения переговоров с РФ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией, но для этого должны быть соблюдены определенные условия. А это юридическая база и принуждение России как агрессора на базе международного права.

Также Подоляк отметил, что "мир живет в иллюзиях", когда пытается посадить президента государства-агрессорки Владимира Путина за стол переговоров.

По мнению советника главы ОП, западные партнеры Украины не выказывают желания брать на себя солидарную ответственность за то, что международное право пытаются разрушить. В частности, за счет Украины не должно быть никаких компромиссов.

Украине нужны действенные гарантии

Президент Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Марко Рютте координируют свои позиции, чтобы поскорее завершить войну и гарантировать стабильность мира. Об этом глава государства заявил в своем обращении.

По словам Зеленского, для безопасности страны Украине требуются действенные гарантии.

“То есть реальное союзничество и реалистичный фундамент безопасности внутри страны. Оружие, позволяющее защититься и сдержать врага. И единство, помогающее выстоять даже в самые сложные моменты. Работаем над каждым из элементов безопасности”, – сказал украинский президент.

Почему Путину выгодно заключить мир с Украиной

Как считают западные эксперты, заключение соглашения о прекращении огня между Украиной и Россией может стать для Владимира Путина трудным, но разумным шагом. Это может обеспечить России независимость и восстановить ее отношения с западными странами, об этом пишет New York Post.

В издании отмечают, что Путину следует учесть недавние события, которые произошли в Сирии, а именно потерю одного из основных союзников. В частности, новоизбранный президент Дональд Трамп отметил, что поражение в Сирии еще одна причина для Путина отступить в Украине.

По данным New York Post, Трамп четко дал понять, что хочет покончить с войной в Украине, но не планирует покинуть Киев на произвол судьбы. Это создает для Путина возможность снизить свою зависимость от Пекина, возобновить диалог с Западом и улучшить свои позиции на международной арене.

Зеленский об окончании войны и переговорах

По словам президента Украины, война может завершиться в 2025 году. Это станет реальностью, если оказывать давление на РФ благодаря усилению Украины и через дипломатические инструменты.

В частности, Зеленский считает, что новоизбранный американский президент США Дональд Трамп способен оказывать давление на РФ. Также прекращение огня должно быть подкреплено соответствующими гарантиями безопасности.

В интервью "Общественному" Владимир Зеленский заявил, что Украина больше всего стремится к миру, но он должен быть справедливым.

"Никто не хочет так мира так, как мы. Изменение политики Соединенных Штатов говорит о том, что, на мой взгляд, война будет завершена", — отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что главная задача Украины – сохранить крепкую позицию и достичь справедливого мира.

Относительно мирных переговоров с Россией президент Украины считает, что они возможны только при сильной позиции Украины и международной поддержки. В нынешних условиях, когда государство не усилено важными элементами, переговоры будут проигрышными с самого начала.

"Это не о справедливом окончании войны точно. Не о справедливом мире для Украины и всего мира", – подчеркнул он.

Президент подчеркнул, что в слабой ситуации "нечего делать на этих переговорах". Он также подчеркнул важность позиции новоизбранного президента США Дональда Трампа и общего настроения Америки по отношению к Украине.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, какие сценарии завершения войны обсуждают.

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