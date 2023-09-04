Перспективы контрнаступления на юге: в ISW сообщили, что теперь ждет ВСУ

В Вооруженных силах Украины заговорили о перспективах своего дальнейшего контрнаступления на юге и западной части Запорожской области, где оборонные позиции врага могут быть слабее.

ВСУ во время наступления на Запорожье, вероятно, прорвали наиболее подготовленную линию обороны российских войск, так что последующие вражеские оборонные линии могут быть не столь сильны.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Перспективы контрнаступления на юге: что заявляли в ВСУ

Аналитики ISW обратили внимание на заявление командующего группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского. Он сообщил, что Силы обороны Украины решительно прорвали первую линию обороны врага. Теперь Тарнавский ждет более быстрых успехов, ведь украинские войска давят на слабую вторую линию обороны российских оккупантов.

"Силы обороны Украины продвинулись к очередной серии подготовленных российских оборонных позиций на определенных участках в районе Роботиного на западе Запорожской области, хотя многие российские источники утверждают, что эти позиции являются первым, а не вторым оборонным слоем в многоэшелонированной обороне росармии на юге Украины", – говорится в отчете Института.

Тарнавский также заявлял, что захватчики потратили 60% своего времени и ресурсов на строительство оборонных позиций, которые уже прорваны украинскими войсками. И только по 20% своего времени враг потратил на каждую из двух последующих оборонительных линий дальше на юг.

Наступление ВСУ на западе Запорожской области – оперативный приоритет

Командующий войсками "Таврия" также прокомментировал весомость усилий ВСУ в других частях юга. Так, он предположил, что наступление в западной части Запорожской области – оперативный приоритет.

В ВСУ отметили, что украинские наступательные силы могут действовать более свободно в районах с более редкими минными полями оккупантов. Спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун информировал, что вражеские минные поля вблизи следующей серии оборонных позиций менее плотные, чем первый начальный оборонительный слой.

По заявлениям Штупуна и Тарнавского, украинские войска размещают больше техники в этих районах и перебрасывают больше техники и бойцов к следующей оборонной линии захватчиков. Однако минные поля по-прежнему будут представлять существенную угрозу.

ВСУ смогут маневрировать в тылу прорванной линии обороны врага

Аналитики считают, что теперь украинские войска могут получить больше возможностей свободного маневрирования в тактическом тылу прорванной линии обороны российских войск.

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В то же время в отчете отмечается, что описание Тарнавским минных полей противника может касаться только района, непосредственно примыкающего к Роботиному. Силы обороны Украины могут столкнуться с очень плотными минными полями на определенных участках следующих рядов оборонных позиций противника.

"Однако украинским силам, безусловно, придется продолжать тяжелые бои. Тарнавский охарактеризовал украинские силы как успешно прорвавшие самую сложную российскую оборону", — отметили аналитики.

Тарнавский также заявлял, что россияне рано или поздно исчерпают свою лучшую живую силу, и это даст стимул ВСУ чаще атаковать. В то же время, Штупун рассказывал, что дополнительные успехи украинских войск позволяют им направить больше личного состава на уничтожение обороны врага в западной части Запорожской области.

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К слову, накануне в Пентагоне заявили, что ВСУ в последние дни достигли "заметного прогресса" во время наступления на юге, в частности на Запорожском направлении.

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