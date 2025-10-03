"Перспективы печальные": обозреватель заявил о "проседании" на одном из направлений фронта

Украинские военные на фронте / © Associated Press

На Новопавловском направлении фронта продолжается проседание. Участок критически недоукомплектован и до сих пор не усиливался подкреплением. Если российские войска продвинутся к Терноватому, это создаст одновременную угрозу окружения Гуляйполя и охвата Орехова.

Об этом заявил украинский военный обозреватель Богдан Мирошников.

«Ситуация на новопавловском направлении такова, что во-первых его надо называть покровским (от пгт. Покровское Днепровской обл.). А во-вторых, вопрос, когда это направление станет покровско-запорожским», — говорится в заметке обозревателя.

Он заявил, что на Новопавловском направлении «семимильными шагами» продолжается проседание, которому «конца и края не видно».

Мирошников одобрительно высказался о проведенных кадровых изменениях в корпусе, который отвечает за это направление, в то же время отметив, что остаются вопросы по организации обороны на высшем уровне.

"Участок до сих пор (!) не усиливался. Корпус воюет тем, что у него уже было. А штатка была и без того серьезно недоукомплектована. Подкрепление давать почему-то не хотят», — сообщил обозреватель.

Он убежден, что всего лишь один-два батальона могут изменить ситуацию. И не обязательно они должны быть штурмовыми.

Мирошников сообщил, что российская армия уже метит на линию Покровское — Терноватое, и объяснил, какую угрозу это представляет.

«Если у них это получится, то враг одновременно будет угрожать окружению Гуляйполя (движение на юг от Терноватого), создаст левофланговый охват Орехова да еще и на Вольнянск будет пытаться наступать. Перспективы, как видите, печальные», — говорится в заявлении обозревателя.

По его словам, самое печальное — то, что «пока с этим ничего не делают». Мирошников утверждает об отсутствии организационно-управленческих решений из самых высоких кабинетов, пока проседание продолжается.

Напомним, накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что у врага не хватает сил и средств для решительного наступления на Днепропетровскую область. По его словам, на Новопавловском направлении россияне используют тактику «тысячи порезов» для продвижения вглубь. Цель — «декларировать свое присутствие» и установить флаг. РФ перебрасывала подразделения морской пехоты с Сумского направления на Новопавловское, пытаясь прорвать оборону и осуществить рывок в Запорожскую или Днепропетровскую область.

В свою очередь Мирошников сообщил о самом глубоком «проседании» линии фронта на Новопавловском направлении. На 28 сентября оккупанты продвинулись примерно на 2 км в сторону Успеновки и Новогригорьевки, достигнув окраин последней, хотя и без закрепления. Также фиксируется движение врага от Березовки на Орестополь, что облегчается рельефом местности.