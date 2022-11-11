Первая армия мародеров: в Сети показали фото уничтоженных и разграбленных домов с освобожденного юга

Российские оккупанты на юге Украины оставили после себя уничтоженные и разграбленные дома. Таким образом, первая армия мародеров "освободила" украинцев от нормальной жизни.

Фотографии после оккупации южных регионов опубликовал телеграмм-канал "Николаевский Ванек".

На фото видны уничтоженные дома украинцев. Также в домах местных жителей беспорядок. Вероятно, перед уходом российские оккупанты взялись обворовывать украинцев, забирая из жилищ все ценное.

Фото: телеграмм-канал @vanek_nikolaev

Фото: телеграмм-канал @vanek_nikolaev

Фото: телеграмм-канал @vanek_nikolaev

Фото: телеграмм-канал @vanek_nikolaev

Фото: телеграмм-канал @vanek_nikolaev

Мародерство в российской оккупационной армии

Российские оккупанты с начала войны против Украины активно занимаются мародерством. Россияне "освобождают" украинцев от их имущества, воруя даже унитазы из жилищ.

В начале войны стала известна история ликвидированного оккупанта Дениса Цыбенко, который украл у украинцев золото, однако не успел довезти награбленное своей жене, поскольку его уничтожили.

В селе Ивановка Черниговской области российский оккупант украл у девушки мобильный телефон. По возвращении в Россию он забыл выйти из ICloud, благодаря чему о нем узнала Сеть.

Еще одна трагикомическая история произошла в Лимане. Там "боевой бурят" украл из дома украинцев уличную камеру видеонаблюдения и установил ее внутри своего дома. Теперь владелец камеры в режиме онлайн может наблюдать за жизнью семейки захватчика.

В Херсоне россияне ограбили Херсонский художественный музей – они вывезли из него пять фур и два школьных автобуса уникальных экспонатов. Ранее захватчики украли из временно оккупированного Херсона памятник князю Григорию Потемкину, а также памятник Федору Ушакову. Массовые кражи из города зафиксированы после того, как оккупанты объявили о так называемой эвакуации.

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