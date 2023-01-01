Первая атака в 2023 году: все подробности ночного удара по Киеву

В ночь на 1 января 2023 года по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Россия снова атаковала украинскую столицу.

В новогоднюю ночь Киевская область отразила вражескую атаку дронов. В Киеве работало ПВО. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

Фото: t.me/VA_Kyiv

"Страна-террорист целилась в объекты энергетической инфраструктуры. По области было запущено около трех десятков беспилотников. Есть повреждение объекта инфраструктуры", — написал глава ОВА Алексей Кулеба.

В КГВА заявили, что по предварительной информации работает ПВО, однако обломки российской ракеты повредили машину Volkswagen в Шевченковском районе. Обошлось без пострадавших.

Как работает метро столицы после атаки

В Киеве утром 1 января изменено движение поездов по "красной" линии метрополитена. Сообщается, что на путях открытого участка "красной" линии метро обнаружены посторонние предметы, похожие, по предварительной информации, на обломки ракеты. На месте работает взрывотехническая служба.

В настоящее время движение поездов по "красной" линии осуществляется от станции "Академгородок" до "Арсенальной". О возобновлении движения сообщить обещают дополнительно.

Силы ПВО ночью сбили 45 дронов-камикадзе

Силы противовоздушной обороны в новогоднюю ночь сбили 45 дронов-камикадзе Shahed-131/136. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что 13 дронов уничтожили 31 декабря 2022 года, а еще 32 уже в новом году.

Эти 32 дрона атаковали Киев в новогоднюю ночь. Силы ПВО сбили над Киевом 32 вражеских цели.

В Сети показали сбитые иранские беспилотники.

"Обломки шахида — часть ночного поздравления от "братского народа" с Новым годом! Можно сказать и дешево, и безвкусно! Настоящий орко — style. И эти обломки не на фронте, где идут ожесточенные бои, они здесь, на спортивной площадке, где играют дети. Это все, что нужно знать о государстве-террористе и его армии", — написал Андрей Небитов, глава Нацполиции в Киевской области.

Напомним, оккупанты устроили украинцам террор на Новый год – 31 декабря российские террористы ракетами атаковали территорию Украины. Противник совершил пуски более 20 крылатых ракет воздушного базирования с применением стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из акватории Каспийского моря и ракетных комплексов наземного базирования.

Киевщину атаковали десятки ракет: сколько сбили, что со светом и есть ли "прилеты" - Кулеба

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