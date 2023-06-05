Первая группа украинских пилотов отправилась в Британию на обучение — Шмыгаль

Там они будут осваивать современную технику, в частности — истребители.

Первые группы украинских пилотов уже отправились в Британию учиться управлять современными самолетами типа F-16.

Об этом на своей странице в соцсети написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, в Киев приехал министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клэверли. В ходе встречи министры обсудили вооруженную поддержку, восстановление нашего государства и интеграцию в НАТО.

“Поблагодарил за непоколебимую поддержку. За лидерство в создании коалиции истребителей и за готовность обучать наших пилотов. Первые группы уже отправлены в Британию. В поле боя ВСУ переформатируются под стандарты НАТО. Во время саммита организации Украина должна услышать месседжи о нашем будущем в Альянсе. Призвал усилить санкции против России, в частности по экспорту товаров двойного назначения. Это обескровит российскую военную машину”, — подчеркнул Шмыгаль.

Он также добавил, что при участии Британии в Киевской области были отстроены шесть мостов.

Напомним, что отправка украинских пилотов за границу для обучения на современных истребителях F-16 будет происходить в несколько волн.

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