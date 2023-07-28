"Первая линия обороны армии РФ прорвана": аналитик об успехах ВСУ на юге

Украинские Силы обороны атакуют на юге по двум направлениям, чтобы в итоге выйти на побережье Азовского моря.

Об этом сегодня в эфире телеканала FREEДОМ сообщил военный аналитик Алексей Гетьман.

"Это два направления наших атак на юге. Это Бердянск-Токмак, где мы атакуем Работино, Новопрокоповку. Это наступление идет на Токмак, на Мелитополь, в конце концов — на Кирилловку… Это одно направление. И следующее направление — это Старомайорское, направление на Бердянск и Мариуполь. Наша задача этого наступления на юге — выйти на побережье Азовского моря, чтобы перекрыть возможность для россиян поставлять все, что необходимо в Крым, но и тем войскам, которые находятся возле Крыма, если нам не удастся за три недели, как прогнозирует Институт исследование войны, наши американские и британские союзники, то, как минимум, мы должны выйти на рубежи, чтобы можно было держать все эти дороги по суше вдоль Азовского моря под нашим огненным контролем”, — сказал Гетьман.

По его информации, в активных наступательных действиях по этим направлениям используют до 100 единиц танков, в том числе Leopard, бронированные машины Bradley. Гетман отметил, что по первым очень осторожным официальным сообщениям первая линия обороны уже прорвана.

"Мы продвигаемся дальше и есть все предпосылки, что мы выйдем на вторую линию, также она будет прорвана. Там панические настроения у российских военнослужащих. И тогда цель этого наступления будет достигнута. Одна из целей, как минимум, это выход на побережье Азовского моря", — сказал военный аналитик.

Он напомнил, что ранее силы обороны Украины готовились к продвижению и сделали все необходимое для обескровливания логистики армии РФ.

Ранее военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что третья стадия контрнаступления ВСУ еще не началась. Украинские бойцы еще не задействовали основные ударные подразделения по участию в этой операции.

Наталья Гуменюк отметила, что Россия накапливает силы, чтобы усилить атаки на инфраструктуру и прибрежную зону Украины.

Также в ВСУ предупреждают о новых атаках россиян. В последующие дни возможны массированные удары армии Российской Федерации. Оккупанты, вероятно, не откажутся от комбинированных атак с применением различных видов вооружения.

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