Первая партия лендлиза от США уже в Европе, а "Гарпуны" помогут отыграть российские корабли — Жданов

Первая партия лендлиза от США уже в Европе, а "Гарпуны" помогут отыграть российские корабли — Жданов

Военный эксперт рассказал, когда придет первая партия лендлиза и когда следует ждать основных конвоев.

Первая партия лендлиза от США уже в Европе, а "Гарпуны" помогут отыграть российские корабли.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в эфире информационного марафона.

Ведущий: Резников (министр обороны Украины Алексей Резников – ред.) заявил о том, что новые самоходные артиллерийские установки из США приехали уже работать на фронте. Кроме того, противокорабельные ракеты "Гарпун" от Дании должны поступить в Украину. Как это может изменить расклад сил и что даст украинскому войску?

Жданов: Что касается "Гарпунов" (Harpoon) — это дает уверенность, что мы будем открывать Черноморскую акваторию вдоль нашего всего побережья, на всю дальность пуска этих систем. Почему так говорю? Там три ракеты есть – 90, 120 и 280 километров. Вот какие ракеты дадут, на ту дальность мы сможем держать на дистанции эскадру Черноморского флота РФ. Что касается заходящей артиллерии, там, господин Резников сказал, самоходные гаубицы М109. Эта артиллерия более точная, чем та, которая у нас есть. И ей дают большее количество боеприпасов, чем мы можем использовать сегодня. Потому это нам даст огневое преимущество. И даже незначительное количество будет выравнивать ситуацию в нашу пользу хотя бы на одном направлении, особенно как сейчас вокруг Северодонецка.

Ведущий: речь еще не идет о тотальном преимуществе, тотальном насыщении ВСУ достаточным вооружением?

Жданов: Вот все, что сегодня поступает в Украину, это помощь от стран-партнеров. А лендлиз начнет поступать... ну, первая партия лендлиза должна начать поступать где-то через неделю-две. Почему? Потому что первое судно с вооружением для Украины уже прибыло в Швецию – это было вчерашнее сообщение шведских СМИ. Когда придут основные конвои, вот тогда – да, это будет недели через три-четыре.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе ожидает положительных новостей от западных партнеров по поставке оружия. Зеленский подчеркнул, что украинские власти ежедневно работают над усилением поставок вооружения для борьбы против врага.

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