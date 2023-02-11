Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Первая партия пушек от Литвы уже прибыла в Украину (фото)

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
369
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Первая партия пушек от Литвы уже прибыла в Украину (фото)

Фото: Getty Images

В Украину прибыла первая партия зенитных пушек L-70 от Литвы.

Первая партия шведских зенитных пушек L-70 уже прибыла в Украину в рамках военной помощи со стороны Литвы.

Об этом сообщил Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"Партия зенитных пушек L-70 и боеприпасов, которые помогут защитить критическую инфраструктуру, уже прибыла в Украину", — написал Анушаускас в Twitter.

Напомним, 19 января министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил о намерении передать Украине два вертолета Mi-8, зенитные установки L-70 и боеприпасы. Общая стоимость пакета поддержки составляет около 125 миллионов евро.

Читайте также:

Будет оружие и от США: на фоне визита Зеленского в Европу американцы сменяют риторику

Будет оружие и от США: на фоне визита Зеленского в Европу американцы сменяют риторику

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
369
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация