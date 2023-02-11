Первая партия пушек от Литвы уже прибыла в Украину (фото)

В Украину прибыла первая партия зенитных пушек L-70 от Литвы.

Первая партия шведских зенитных пушек L-70 уже прибыла в Украину в рамках военной помощи со стороны Литвы.

Об этом сообщил Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"Партия зенитных пушек L-70 и боеприпасов, которые помогут защитить критическую инфраструктуру, уже прибыла в Украину", — написал Анушаускас в Twitter.

Как ссылка на L-70 anti-aircraft guns and ammunition, которые будут помогать defend critical infrastructure, имеют все равно, что. pic.twitter.com/1GEUsk1uad — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) 11 Feb. 2023

Напомним, 19 января министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил о намерении передать Украине два вертолета Mi-8, зенитные установки L-70 и боеприпасы. Общая стоимость пакета поддержки составляет около 125 миллионов евро.

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