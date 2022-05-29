Первая публичная поездка Зеленского за время войны за пределы Киевщины: в ОП рассказали детали (фото)

Первая публичная поездка Зеленского за время войны за пределы Киевщины: в ОП рассказали детали (фото)

Украинский президент Владимир Зеленский впервые за время военных действий в стране публично совершил рабочую поездку. Глава государства посетил передовую в Харьковской области и встретился с украинскими военными.

После этого провел рабочий народ по ситуации в Харьковской области и городе Харькове, во время которой заслушал представителей местных и областных властей о ситуации с разрушениями, нанесенными российскими военными.

Об этом идет речь на сайте президента.

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В частности, председатель Харьковской ОВА проинформировал, что в настоящее время 31% территории области временно оккупировано, 5% были освобождены от российских захватчиков. Он добавил, действия российской армии повлекли за собой разрушение 2229 многоэтажных домов, из которых 225 разрушены полностью. В Харькове наибольшие повреждения и разрушения получили северные и восточные микрорайоны города – 30,2% от общего жилищного фонда.

В рамках рабочей поездки Владимир Зеленский среди прочего осмотрел разрушенные жилые дома в Салтовском районе Харькова, а также административные здания Харькова, потерпевшие разрушения в результате ракетных обстрелов со стороны РФ.

Как отмечает пресс-служба Офиса президента, во время совещания Зеленский предложил проанализировать целесообразность восстановления поврежденных панельных домов, в том числе с учетом программы термомодернизации жилого фонда. Глава государства выразил инициативу убрать панельные дома по всей стране.

Напомним, президент Владимир Зеленский приехал на передовую в Харьковскую область и встретился с украинскими военными и наградил военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Дата визита по соображениям безопасности не сообщается.

Зеленский посетил передовые позиции ВСУ в Харьковской области

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