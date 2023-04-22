Первая утечка данных Пентагона произошла через 48 часов после вторжения РФ в Украину — NYT

Американский военнослужащий Джек Тейшейра, обвиняемый в утечке секретных оборонных документов, начал публиковать их гораздо раньше, чем считалось.

Как удалось выяснить изданию The New York Times, первые секретные данные о военных действиях РФ Тейшейра начал публиковать в чат-группе Дискорд уже через 48 часов после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Отмечается, что в чате насчитывалось около 600 участников.

В этих данных были подробности о жертвах среди россиян и украинцев, деятельности российских разведывательных служб и обновленной информации о помощи Украине.

The New York Times узнала об этом большом чате от пользователя Discord. Он был опубликован на канале YouTube, и к нему легко было получить доступ в считанные секунды. До этого было известно только о чате из 50 участников, который назывался Thug Shaker Central. Там публиковал информацию Тейшейра с октября 2022 года.

"Видел отчет Пентагона, в котором говорилось, что треть сил используется для вторжения", — написал Тейшейра.

Очевидно, стремясь произвести впечатление на других в группе, подвергших сомнению его анализ, он сказал: "У меня немного больше, чем информация из открытых источников. Привилегии быть в разведывательном подразделении ВВС США".

Некоторые опубликованные разведывательные данные предполагали развитие событий в поле боя. 27 марта 2022 года он поделился секретной информацией о выводе российских войск из Киева, информацией, которую, по его словам, "обнаружил на сайте Агентства национальной безопасности".

"Есть некоторые большие новости. Возможно, запланирован отвод войск к западу от Киева", — написал парень. Через два дня Россия объявила, что покидает Киевщину.

Что известно об утечке секретных документов Пентагона

6 апреля стало известно, что чиновники администрации Байдена сообщили журналистам The New York Times, что в соцсетях (Twitter и Telegram) опубликовали засекреченные военные документы, касающиеся контрнаступления Сил обороны Украины в войне против России.

По словам военных аналитиков, опубликованные документы, похоже, отличаются от первоначального варианта – там завышены американские оценки потерь украинской армии и занижено вероятное количество убитых россиян. Это может свидетельствовать о попытке дезинформации со стороны Москвы, поскольку эти документы активно распространялись российскими пропагандистами. Но фото графиков ожидаемых поставок оружия, численности войск и батальонов и других планов выглядят подлинно. В Пентагоне проводят собственное расследование.

7 апреля стало известно, что в Сети опубликовали вторую партию секретных документов американских властей. В них речь идет не только об Украине, но и о деятельности США в Индо-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, действиях по борьбе с терроризмом и соперничеству с Китаем.

9 апреля Bellingcat сообщил, что документы из Пентагона начали появляться в Интернете еще в январе 2023 года на некоторых Discord-серверах.

ТСН.ua сообщал о всех деталях масштабной утечки секретной информации, в том числе и реакции на это Украины и США.

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