Первая в истории наземная атака дронов: как изменилось лицо современной войны в Украине

Наземные дроны могут выполнять весь спектр задач штурмовой группы, включая наблюдение, разминирование и ведение огня прямой наводкой.

В декабре 2024 года Украина успешно провела массированную атаку на российские позиции под Харьковом с использованием наземных и воздушных беспилотников разных типов. По словам представителя Украины, выступавшего на этой неделе на Международной конференции по бронетанковой технике (IAV), это была первая в истории подобная операция без участия пилотируемой техники и пехоты.

Об этом пишет Breaking Defense.

"На земле не было никаких пилотируемых платформ и ни одного ботинка", – говорится в статье.

В декабрьской операции использовались исключительно вооруженные беспилотные наземные транспортные средства (UGV) и ударные FPV-дроны. UGV выполняли весь спектр задач, который обычно выполняют штурмовые группы – наблюдение, разминирование и ведение огня прямой наводкой, при поддержке FPV-дронов с воздуха.

"Тактическая воздушно-наземная операция представляет собой первый случай беспилотного сражения, которое вела одна из сторон. Это был поворотный момент в изменении характера конфликта", – отметил украинский чиновник.

Он подчеркнул, что Украина сегодня сталкивается с тем, с чем "НАТО может столкнуться завтра".

"Украинские военные продолжают делать ставку на технологии для создания боевой массы. Мы извлекли максимум пользы из промышленного отставания, превратив Украину в горнило инноваций", – добавил спикер.

Факт проведения беспилотной атаки в декабре подтвердила Национальная гвардия Украины. Ее представитель сообщил, что для проведения штурма возле села Липцы были использованы десятки боевых наземных беспилотников, оснащенных пулеметами.

Пол Клейтон, директор по промышленному партнерству в компании Milrem Robotics, производящей БПЛА, рассказал, что Украина пытается использовать беспилотники в максимально возможном количестве операций.

"Если [российские силы – ред.] уничтожили один [UGV – ред.], на его место придет другой", – пояснил Клейтон украинскую тактику, направленную на сохранение жизней солдат.

Он также предположил, что беспилотные наземные аппараты специально используются для нарушения работы или уничтожения узлов управления и контроля противника. Хотя для использования UGV есть некоторые ограничения.

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"Зимняя распутица критически влияет на тактические, оперативные и даже стратегические операции. Грязь серьезно ограничивает внедорожную мобильность, делая колесные машины практически бесполезными и затрудняя работу гусеничных машин в экстремальных условиях", – пояснил эксперт по дронам.

Кроме того, по словам Клейтона, UGV очень уязвимы для современных средств РЭБ.

"Это создает серьезные проблемы для дроновых атак, включая их контроль и эффективность. Частоты, на которых работают дроны, постоянно меняются. Группы разведки и РЭБ должны сохранять бдительность, чтобы обнаруживать и противодействовать новым принятым частотам противника. Необходимо быстро выявлять и устранять снижение эффективности глушилки", — добавил он.

Кроме того, Клейтон считает, что эффективность операции можно существенно повысить, есть возможность в ходе операции использовать укрепленные позиции для наземных беспилотников.

С 2022 года в общей сложности 15 UGV THeMIS, произведенных компанией Клейтона, использовались украинской армией для транспортировки грузов и эвакуации раненых. Но сейчас поступают дополнительные заказы на боевые UGV, оснащенные противотанковым оружием, разведывательным оборудованием и ретрансляторами. В этом году компания планирует отправить в Украину более 200 беспилотных наземных транспортных средств боевого и разведывательного назначения.

Напомним, Forbes рассказал о российских дронах-шпионах из бамбука. Хотя эти устройства можно легко обнаружить и уничтожить, они также быстро заменяются. Это делает их эффективным и экономически выгодным инвентарем в современной войне.

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