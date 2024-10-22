Первая волна войск КНДР в Украине: эксперт рассказал, чего ожидать на поле боя

Можно по-разному оценивать подготовку северокорейских военных, но любой вариант применения этих сил имеет для Украины только негативный фактор.

Россия в ближайшее время введет северокорейскую пехоту в зону боевых действий. В зависимости от разных вариантов применения этих войск ситуация для Украины будет иметь разные последствия, однако точно возникнет негативный эффект от однократного увеличения количества врага на одном или нескольких участках фронта.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Из разных источников звучали разные цифры, сколько военных из Северной Кореи могут быть отправлены на войну против Украины, самая большая из названных – 12 тыс. Это представители пехотных подразделений.

Коваленко отметил, что ранее указывал на размещение в России вблизи границы четырех северокорейских пехотных корпусов – 8-го, 9-го, 10-го и 11-го. По словам эксперта, было бы логичным увидеть представителей именно этих формирований первыми. Тогда же было зафиксировано перемещение военной техники, предоставленной соответствующим подразделениям. То есть пока в Россию отправляется исключительно пехота в формате маршевого батальона.

Пока невозможно точно сказать, будут ли подразделения из КНДР в ближайшее время комплектоваться северокорейской техникой или российской. Однако, по мнению обозревателя, они так и останутся исключительно пехотной компонентой – маршевыми батальонами с минимальной комплектацией.

Коваленко утверждает, что введение северокорейской пехоты в зону боевых действий состоится в ближайшее время. Это будет первая волна бойцов из КНДР, за которой последуют дополнительные. "Поэтому эти 12 тысяч тел могут быть только началом", – заметил аналитик.

Роль войск КНДР на фронте и влияние на поле боя

"Думаю, уделять внимание вопросу языкового барьера и проблемам коммуникаций и взаимодействия, которые возникнут у подразделений на поле боя, не стоит. Это и так все прекрасно понимают. В случае интенсивных наступательных, штурмовых действий постоянная непрерывная коммуникация играет важнейшую роль. У меня возникают серьезнейшие сомнения, что северокорейские подразделения в этом вопросе будут образцово-показательными", – говорится в сообщении Коваленко.

По российским меркам, 12 тыс. северокорейских бойцов – недосформированный армейский корпус. Если он будет отвечать за определенный участок фронта, то в отсутствие штатной комплектации техникой не прявит какого-то КПД на отдельно взятой локации и даже может довольно быстро "посыпаться". Но, заметил обозреватель, возможны и другие варианты.

"Этот армейский корпус может быть использован для прикрытия границы России и Украины в Брянской, Курской и Белгородской областях РФ. Фактически количественно он сейчас превышает группу войск "Брянск". Или этими "интернационалистами" могут усилить Курскую или Белгородскую группировку, что может решить проблему оккупантов с нехваткой человеческого ресурса на этих участках", – предположил Коваленко.

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Второй вариант применения войск из КНДР – это замена российских подразделений в глубоком тылу на оккупированных территориях Украины, выполняющих функции удержания территории и надзорно-репрессивные функции. Тогда высвободившиеся российские подразделения из глубокого тыла будут переброшены на линию фронта для усиления наступательного потенциала.

Третья версия – это непосредственное участие северокорейских бойцов в боевых действиях на линии боевого столкновения как штурмовых подразделений. Аналитик акцентировал, что появление такого количества личного состава на отдельном направлении может стать серьезным усилением наступательных способностей врага.

"Например, если северных корейцев сосредоточат на Кураховском направлении, то как пробивная живая сила они проделают свою работу, методически закидывая наши позиции телами. Если же северокорейский АК будет разделен на батальоны или, допустим, на пехотные полки, эффективность такого применения будет снижена, и они более быстро рассосутся в массе РОВ", – объяснил Коваленко.

Он указал, что в зависимости от таких вариантов применения северокорейского АК ситуация для Украины будет иметь разные последствия. Но неизменным остается негативный эффект от однократного увеличения количества сил врага на одном или нескольких участках фронта.

По оценкам обозревателя, вероятное сиюминутное увеличение российских войск на 12 тыс. может указывать на то, что в 2025 году враг будет воевать преимущественно человеческим ресурсом в гипертрофированном большом количестве. Коваленко также отметил, что возможно переходный период к увеличению армии РФ на 180 тыс. и накопление собственного ресурса будет обеспечиваться именно поддержкой северокорейских подразделений. Это наталкивает на мысль, что нынешняя переброска 12 тыс. бойцов в Россию может быть не последней.

"По-разному можно оценивать подготовку, опыт, мотивацию, уровень коммуникации и адаптацию северокорейских военных, но какой из вышеизложенных вариантов применения этих сил мы не рассматривали, все они имеют только негативный фактор. Дополнительные 12 тысяч в проекции месячных потерь и их компенсации в РОВ – это не капля в море. Если такие трансферы от КНДР станут ежемесячными, регулярными (хотя бы в течение 3-4 месяцев), то можно говорить о высоких рисках для тех направлений, где будут сосредотачиваться северокорейские подразделения”, – резюмировал обозреватель.

Напомним, источники издания LIGA.net в ГУР Минобороны Украины сообщили, что Северная Корея передала России 11 тыс. бойцов-пехотинцев.

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