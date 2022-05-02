Первое подозрение в убийстве мирного населения в Буче российскими военными выдвинуто – Венедиктова (фото)

Командира подразделения армии РФ, которое пытало и убивало людей в Буче, смогли идентифицировать, когда он намародеренное имущество отправлял по почте.

Первое подозрение в убийстве гражданского населения в Буче российскими военными выдвинуто.

Об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в эфире всеукраинского информационного телемарафона.

"18 марта были убиты четыре человека (мирных украинцев в городе Буча – ред.)… Человек, убивший этих людей, нами идентифицирован. Я очень благодарна прокурорам Бучанской прокуратуры, они выдвинули подозрение командиру этого подразделения. Кроме того, что он убил этих людей, он еще пытал других людей", — отметила Венедиктова.

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Она уточнила, что его смогли идентифицировать, когда он намародеренное имущество отправлял по почте.

"У нас достаточно мощная доказательная база по убийству и пыткам… Для дела все собрано мощно", — сказала Венедиктова.

Она подчеркнула, что это первое подозрение в убийстве гражданского населения Украины российскими военными.

"Мы двигаемся, чтобы заочно его привлечь к ответственности... Мы сегодня выдвигаем ему подозрение. Это первое подозрение в убийстве гражданского населения российскими военными", — сказала Венедиктова.

Прокуратура Киевской области

Генеральный прокурор подчеркнула, что его будут разыскивать и, кроме того, доказательная база передается в международные суды, которые затем смогут при необходимости двигаться и в своем расследовании, чтобы все виновные в страшных зверствах в Украине были наказаны.

"Даже если они никогда не уедут из Российской Федерации, то их тюрьмой будет их страна. А если они будут уезжать, то их будут арестовывать на границах и, конечно, выдавать украинской стороне", — акцентировала Венедиктова.

Напомним, СБУ идентифицировала почти 900 российских оккупантов, которые убивали и пытали людей на Киевщине.

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