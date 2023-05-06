Первое сбитие российского "Кинжала" и ночная атака БПЛА: в Воздушных силах рассказали детали

Украинская ПВО в субботу, 6 мая, сбила 8 вражеских беспилотников. Подтвердилось также первое с начала полномасштабной войны сбитие российской ракеты "Кинжал".

Ночью 6 мая оккупанты с юга атаковали "шахедами" восточное побережье Азовского моря. Однако все беспилотники, которые применили россияне, удалось уничтожить.

Об этом сообщают в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что оккупанты применили восемь ударных дронов "Shahed-136/131". Все были уничтожены силами и средствами воздушного командования "Восток".

Обломки пяти сбитых иранских беспилотников упали на Днепропетровщине. В результате выбило окна в 5 частных домах. Кроме того, повреждения получили два хозяйственных сооружения, а также линия электропередач. К счастью, обошлось без пострадавших.

Еще три вражеских беспилотника приземлили на Донбассе.

Кроме того, подтвердилась информация о сбитии российской баллистической ракеты "Кинжал". Произошло это 4 мая около 2:30 в небе Киевщины. ЗРК "Patriot" уничтожил аэробалистическую ракету Х-47 "Кинжал", запущенную из МиГ-31К с территории России".

"Еще раз подчеркиваем, военным руководством было принято решение не обнародовать информацию о сбитии Х-47 "Кинжал" системой "Patriot" СРАЗУ. Причины вполне понятны. Всему свое время!" — отметили в воздушных силах ВСУ.

Украинские силы ПВО впервые сбили ракету "Кинжал": что известно

Российские оккупанты 4 мая совершили очередную атаку по Украине. Тогда Киевская городская военная администрация сообщила, что кроме ударных дронов, оккупанты использовали также ракеты "вероятно, баллистического типа".

Впоследствии издание Defense Express сообщило, что во время атаки украинская ПВО сбила над Киевом гиперзвуковую российскую ракету "Кинжал". Издание даже получило фото обломков ракеты, якобы упавших на одном из столичных стадионов.

Фото: Defense Express

Однако в Воздушных силах ВСУ сразу опровергли информацию о сбитии ракеты Кинжал над столицей.

“Была вероятность применения, но баллистические ракеты не зафиксированы. То, что там рассказывают некоторые главы военных администраций, они уже получили за это”, – сказал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

На следующий день, 6 мая, командующий Воздушными силами Николай Олещук все же подтвердил соответствующие слухи и сообщил, что российскую баллистическую ракету "Кинжал" сбили с помощью ЗРК "Patriot".

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