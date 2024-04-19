Первое сбитие российского Ту-22М3: как это изменит фронт и сколько таких самолетов осталось в РФ

Сбитие российского бомбардировщика Ту-22М3 и ракет Х-22 является свидетельством того, что Украина увеличивает свои оборонные способности. Теперь ВСУ способны наносить удары по отдаленным целям и создавать реальную угрозу для вражеской стратегической авиации.

Сбитие российского бомбардировщика Ту-22М3 свидетельствует о расширении возможностей украинских сил обороны. Теперь ВСУ могут доставать все дальше и представлять угрозу вражеской стратегической авиации.

Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии РБК-Украина.

Что означает уничтожение Ту-22МЗ

По словам эксперта, то, что Украина увеличивает и расширяет свои способности, свидетельствуют, в частности, недавние удары по аэродрому в Джанкое, по российским радарам в Мордовии и Брянской области, а теперь еще сбивтие самолета Ту-22МЗ.

"Это все говорит о том, что увеличиваются наши способности. Как следствие – мы можем доставать гораздо дальше и угрожать уже и стратегической авиации при чем не только в воздухе, а больше на земле. Потому что аэродром в "Оленье" теперь не является недостижимой целью для украинских дронов, которые, я думаю, будут применены", — сказал Мусиенко.

По его мнению, все это вместе является системной работой для того, чтобы противодействовать, в частности, стратегической авиации, чтобы российские "Тушки" не подлетали близко к Украине.

"Речь идет о Ту-22М3. Поскольку Ту-95, к сожалению, они еще могут применять, это еще далеко. Но по Ту-95 решения будут в том, чтобы поразить их именно на аэродромах", – считает Мусиенко.

Первые сбивания ракет Х-22

Эксперт также отмечает, что первые сбивания Украиной ракет Х-22 свидетельствуют о том, что несмотря на нехватку систем ПВО наши защитники принимают меры, чтобы сбивать такие цели в пределах доступных возможностей.

"Сейчас украинскими Силами обороны, пока мы ждем от наших партнеров поддержку, применяются разные средства, в частности противодействия системам РЭБ, и дронам, и отдельным ракетам, в частности Х-22. Это уже такое комплексное решение не только партнеров, но и Украины, которая создает дополнительные возможности, чтобы эти ракеты можно было поразить. То есть, пока мы ждем помощи и большего количества систем от наших друзей, мы еще и применяем свои возможности", — говорит Мусиенко.

Станет меньше российских ракетных атак

На вопрос, ожидать ли украинцам уменьшения массированных ракетных атак после сбития вражеского Ту-22М3 и ракет Х-22, эксперт ответил, что здесь скорее стоит говорить о том, что будем предпринимать действия, чтобы такие атаки минимизировать.

"Я думаю будет делаться все, чтобы последствия этих массированных атак были не столь значительными. Чтобы минимизировать их. Это будет делаться точно. К сожалению, мы еще не можем в полной мере обезопаситься от таких атак, но соответствующая работа все же ведется", – подытожил Мусиенко.

Сколько самолетов Ту-22МЗ еще осталось в России

Еще в августе 2023 года глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что всего в воздушных операциях против Украины участвуют 436 российских самолетов.

"Это много. Но если вы спросите, сколько среди них Ту-22, то это единицы будут. Ту-22 у них исправных оставалось около 31, теперь 29 – и минус два еще тех, кто на ремонте будет, то есть 27. То есть не так много тех, которые действительно летают", – сказал Буданов.

Так что после уничтожения очередного российского Ту-22МЗ 19 апреля таких воздушных судов в РФ осталось мало.

Уничтожение российского Ту-22МЗ 19 апреля: что известно

В ночь на 19 апреля Вооруженные силы Российской Федерации нанесли комбинированный удар по Украине. Враг атаковал ракетами и БПЛА типа "Shahed". Уже с утра стало известно, что зенитные ракетные подразделения Воздушных сил вместе с ГУР МОУ впервые уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Этот борт является носителем крылатых ракет типа Х-22, которым враг атакует мирные украинские города.

ГУР и Воздушные силы ВСУ сообщили, что ликвидация произошла во время выполнения самолетом боевого задания. Другой вражеский самолет, следовавший за ним, был вынужден развернуться.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что двух летчиков российского военного самолета Ту-22М3 доставили в медучреждения. С места происшествия эвакуировали еще одного выжившего летчика, но вскоре он умер. Продолжались поиски четвертого члена экипажа.

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