Первое сражение в Гостомеле: нацгвардеец предоставил хронологию событий защиты аэропорта в феврале 2022-го

Нацгвардеец рассказал о первом бое в Гостомеле и сотне вражеских вертолетов.

Об этом в канун годовщины освобождения Киевщины от оккупантов в интервью для ТСН.ua рассказал пресс-офицер бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины "Рубеж" Андрей Кулиш.

"Между 5 и 7 утра 24 февраля прилетела крылатая ракета, взорвалась фактически в 200 метрах от этого места, где мы сейчас общаемся. Образовался большой кратер. К счастью, никто тогда не пострадал. Между 10 и 11 часами начали лететь вражеские вертолеты, начался бой. Ударные вертолеты начали насыпать ракетами по зданиям аэропорта, по нашим позициям.По нашей информации, тогда работало около сотни вражеских вертолётов.В общей сложности границу тогда пересекли 140 вертолетов, до сотни работали здесь.Это кроме пары самолетов Су-25., на их место заходили другие", – рассказал военнослужащий.

Он также сообщил количество живой силы, которую россияне планировали взорвать в Гостомеле, в считанных километрах от Киева.

"4 тысячи личного состава. Если мы говорим о механизированной бригаде с артиллерией – это до 4 тысяч здесь могло быть в самое первое утро полномасштабного вторжения. Это произошло бы, если бы не произошло то сражение, о котором я рассказал. самолеты бы осуществили приземление. В тот же день россияне могли ворваться в Киев. Потому как велся бой – их самолеты не могли сесть", – сообщил Андрей Кулиш.

Была информация, что определенное количество россиян высадилось за окрестностями аэропорта. Что известно сейчас об этом?

Три группы россиян, парашютистов, 250-300 человек высадились в районе взлетной полосы и севернее. С ними была перестрелка.

По словам Кулиша, количество 200 военных Украины в тот день противостояли врагу именно здесь. В основном это были военнослужащие-срочники, рота батальона обеспечения – ребята 18-20 лет, офицеры управления. То есть, военные бухгалтеры, военные психологи, прессслужба, военные пожарные. Основная часть нашей бригады выехала на восток на плановую ротацию.

Как развивались события после полудня

Между 12:00 и 13:00, когда защитников уже закончился боекомплект, командир принял решение вывести личный состав за территорию части для перегруппировки.

"Мы отошли. Наша артиллерия нанесла удары по взлетной полосе и скоплению находившегося возле аэропорта вражеского десанта. Около 16.00 мы были в районе Горенки, отходили пешком. Все это время кружила вражеская "вертушка" — россияне пытались определить наше местоположение., как уже заходит наша авиация для нанесения удара по взлетной полосе. Впоследствии мы объединились с другой частью Нацгвардии для выполнения задач», – отметил боец.

Что происходило в Гостомеле дальше

По словам Кулиша, ужина высадились украинские десантники. Частично взят контроль над зданиями аэропорта. Всю ночь шли бои. Утром на следующий день украинские военные совершили засаду, уничтожили часть вражеской техники, которая двигалась со стороны Дымера. Войска, которые планировали добраться Гостомеля по воздуху, не смогли этого сделать из-за разрушенной взлетной полосы. Они заходили в Украину по суше со стороны Беларуси.

"Кадыровцы" здесь на КПП записывали видео для Tik-Tok, рассказывая о том, что убили здесь вроде бы 2500 человек. На следующий день местные видели над Гостомелем Ил, который кружил здесь, но не смог приземлиться из-за разрушенной взлетной полосы. Из сообщений было известно, что в Василькове была попытка высадки вражеского десанта, но Ил, насколько известно, был сбит нашими военными. На борту могло находиться минимум 200 человек", – рассказал Кулиш.

Напомним, гражданский корректировщик Руслан, ставший "глазами" Сил обороны Украины, удалось отразить нападение врага на аэродром "Антонов" в Гостомеле в начале полномасштабной войны.

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