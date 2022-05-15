"Первое тяжелое вооружение от Берлина": в Германии украинские военные овладевают самоходными гаубицами

"Первое тяжелое вооружение от Берлина": в Германии украинские военные овладевают самоходными гаубицами

В Германии украинские военные учатся использовать самоходные гаубицы. Это будет первое тяжелое вооружение от Берлина, которое получит Украина.

В Германии начались тренировки украинских военных, где они овладевают использованием самоходных артиллерийских установок 155-го калибра.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Это очень важный момент в наших отношениях, потому что это будет первое тяжелое оружие, которое Германия передаст Украине. Уже в скором времени эти самоходные гаубицы будут громить врага, ступившего на нашу землю», — подчеркнул он.

Кулеба подчеркнул, что первый психологический барьер преодолен, и он начал обсуждать с немецкими коллегами следующие типы вооружений, которые будут переданы Киеву. Однако министр подчеркнул: окончательное решение, что и когда смогут передать Украине, — за ФРГ.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что поставка союзниками вооружения Украине поможет предотвратить жуткие преступления российских оккупантов в нашей стране.