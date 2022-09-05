Первое заседание правительства 24 февраля: как Кабмин разделили на две части и почему Верещук ссорилась со Шмыгалем

В день полномасштабного вторжения РФ в Украину, 24 февраля 2022 года, правительство собралось около 11 утра.

Членов Кабмина собрал на селекторное совещание по защищенной видеосвязи премьер Денис Шмыгаль.

"Украинская правда" реконструировала события в Украине в последние двое суток перед вторжением и рассказала, как украинское государство пережило первые часы российского нашествия.

Премьер пришел с уже готовым решением: для сохранения управляемости страны Кабмин будет разделен на две части. Сначала он объявил список тех, кто должен остаться в Киеве: министры внутренних дел, здравоохранение, инфраструктура, энергетика, оборона.

Другая, большая часть правительства должна была в тот же день выехать специальным поездом в один из относительно безопасных западных регионов страны.

"Вы – основной состав, у вас будет кворум на принятие решений", – сказал премьер в камеру спецсвязи.

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук вдруг прервала премьер-министра, отрицая возможность того, что она должна куда-то ехать: "Я не собираюсь никуда ехать. Что я буду там делать?".

Шмыгаль объяснил, что это решение президента.

"Так я и буду говорить с президентом", – еще более эмоционально отрезала Верещук и осталась в столице.

Ответственным за эвакуацию Кабмина премьер вместе с президентом избрали министра развития общин и территорий Алексея Чернышева. После селектора выезжавшие министры создали чат в WhatsApp под названием "24 февраля". Там они переписывались о своей работе в изгнании.

Чтобы вывезти всех нужных чиновников, их семьи и документацию, Чернышев с Кубраковым договорились выделить сразу два отдельных поезда. Первый выезжал с Центрального вокзала в 14:00, второй – в 16:00.

Напомним, первая леди рассказала, как война изменила отношения с Зеленским.

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