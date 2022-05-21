Первого главаря "ЛНР" ликвидировало украинское движение сопротивления — эксперт

Политолог и военный эксперт Дмитрий Снегирев рассказал, что именно украинское движение сопротивления "нейтрализовало" первого главаря "ЛНР" Валерия Болотова.

Эксперт объясняет, что при президентстве Петра Порошенко этот факт не освещался, ведь такие действия были запрещены Минскими соглашениями.

Об этом Дмитрий Снегирев рассказал в эфире общенационального телемарафона.

"Я хотел бы привести малоизвестный факт. К сожалению, во времена президентства Петра Порошенко он не освещался. Луганскому движению сопротивления удалось нейтрализовать в городе Москва первого главаря "ЛНР" Болотова. После этого, как дали эту информацию, российские спецслужбы вынуждены были признать факт его физической ликвидации. Хотя до этого официальная версия смерти от российских спецслужб — проблемы с сердцем. Вот это и есть возможности украинской стороны и украинского движения сопротивления проведения операций на территории страны-агрессора", — утверждает эксперт.

По его словам, при президентстве Порошенко власти попытались объяснять, что проведение подобных акций нарушает подписанные Минские соглашения. В частности, по поводу невозможности проведения диверсионной разведывательной деятельности на территории РФ и оккупированных территорий.

Напомним, что первый главарь "ЛНР" Валерий Болотов заявил об "отставке" в августе 2014 года. Своего преемника Игоря Плотницкого он обвинял в узурпации власти и убийстве бывших соратников.

Валерий Болотов скончался 27 января 2017 года в Москве. Официальная версия смерти – сердечный приступ. Супруга Болотова Елена заявила, что он скончался вскоре после того, как выпил чашку кофе в одном из баров Москвы во время "деловой встречи".

Ранее сообщалось, что Путин посмертно наградил боевика "Моторолу".

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