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"Первые 10 дней войны думали о разделе Украины": в Польше произошел скандал из-за заявлений экс-руководителя МИД

Автор
Мария БойкоМария Бойко
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"Первые 10 дней войны думали о разделе Украины": в Польше произошел скандал из-за заявлений экс-руководителя МИД

Фото: Associated Press

Официальные польские власти опровергли заявления Сикорского.

Бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что правящая партия Польши в первые 10 дней войны предположительно думала о том, чтобы принять участие в разделении Украины.

Об этом пишет польское издание wprost.

Сикорский заявил, что правящая партия Польши "Право и справедливость" в первые 10 дней полномасштабной войны России против Украины, вероятно, думала о том, чтобы принять участие в разделении нашего государства.

"Я думаю, что был момент колебаний в первые 10 дней войны, когда мы все не знали, как все будет, что, может быть, Украина упадет. Если бы не героизм Зеленского и помощь Запада, все могло бы быть иначе", — заявил польский дипломат.

Высказывание Сикорского вызвало скандал в Польше. Радослав Фогель из партии "Право и справедливость" обвинил польского дипломата в распространении нарративов Кремля. Другие представители политических сил Польши даже поинтересовались, сделал ли "Сикорский свое заявление в трезвом состоянии".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Сикорского извиниться за свои слова.

"Заявление Радослава Сикорского ничем не отличается от российской пропаганды. Экс-министр иностранных дел должен взвесить свои слова. Я ожидаю, что эти позорные заявления будут отозваны. Я призываю оппозицию отмежеваться от заявления Радослава Сикорского", — написал Моравецкий.

На это Сикорский ответил, что якобы власти Польши во главе с Качинским предлагали Зеленскому "ввести свои войска в западные области Украины, от чего украинский президент отказался".

Заявления российской пропаганды о том, что "Польша хочет оккупировать Украину"

Российская пропаганда с начала полномасштабной войны против Украины постоянно распространяла фейки о том, что Польша может "захватить западную часть Украины". Так, в апреле российские пропагандисты распространили фейк о том, что якобы Польша в мае планировала захватить западные области Украины под поводом майских военных учений, а до июня Украину якобы могли "разделить".

Этот нарратив распространяли также диктатор Путин и его чиновники.

На самом деле, Польша активно поддерживает Украину с первых дней войны и передает нашему государству вооружение, в частности гаубицы и бронетехнику. Польша сейчас активно выступает за то, чтобы передать ВСУ немецкие танки.

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Дата публикации
Просмотры
43к
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