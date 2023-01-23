"Первые 10 дней войны думали о разделе Украины": в Польше произошел скандал из-за заявлений экс-руководителя МИД

Бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что правящая партия Польши в первые 10 дней войны предположительно думала о том, чтобы принять участие в разделении Украины.

Об этом пишет польское издание wprost.

Сикорский заявил, что правящая партия Польши "Право и справедливость" в первые 10 дней полномасштабной войны России против Украины, вероятно, думала о том, чтобы принять участие в разделении нашего государства.

" Я думаю, что был момент колебаний в первые 10 дней войны, когда мы все не знали, как все будет, что, может быть, Украина упадет. Если бы не героизм Зеленского и помощь Запада, все могло бы быть иначе", — заявил польский дипломат.

Высказывание Сикорского вызвало скандал в Польше. Радослав Фогель из партии "Право и справедливость" обвинил польского дипломата в распространении нарративов Кремля. Другие представители политических сил Польши даже поинтересовались, сделал ли "Сикорский свое заявление в трезвом состоянии".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Сикорского извиниться за свои слова.

"Заявление Радослава Сикорского ничем не отличается от российской пропаганды. Экс-министр иностранных дел должен взвесить свои слова. Я ожидаю, что эти позорные заявления будут отозваны. Я призываю оппозицию отмежеваться от заявления Радослава Сикорского", — написал Моравецкий.

Wypowiedź Radosława Sikorskiego nie różni się niczym от rosyjskiej propagandy.



Były ministr spraw zagranicznych musi ważyć słowa. Oczekuję wycofania тех hanebnych stwierdzeń. Wzywam opozycję do odcięcia się от deklaracji Radosława Sikorskiego. https://t.co/REq6KiV7Av — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) January 23, 2023

На это Сикорский ответил, что якобы власти Польши во главе с Качинским предлагали Зеленскому "ввести свои войска в западные области Украины, от чего украинский президент отказался".

Prawie nikt w Polsce nie knuje przeciwko Россия. My odrzuciliśmy aluzje Putina и ofertę Żirinowskiego. Ale Pan z Kaczyńskim ogłosiliście wbrew НАТО propozycję wejścia wojsk на zach. Ukraine, kter Żełenski stanowczo odrzucił.

I to wy daliście pożywkę rosyjskiej propagandzie. — Radosław Sikorski MEP (@sikorskiradek) January 23, 2023

Заявления российской пропаганды о том, что "Польша хочет оккупировать Украину"

Российская пропаганда с начала полномасштабной войны против Украины постоянно распространяла фейки о том, что Польша может "захватить западную часть Украины". Так, в апреле российские пропагандисты распространили фейк о том, что якобы Польша в мае планировала захватить западные области Украины под поводом майских военных учений, а до июня Украину якобы могли "разделить".

Этот нарратив распространяли также диктатор Путин и его чиновники.

На самом деле, Польша активно поддерживает Украину с первых дней войны и передает нашему государству вооружение, в частности гаубицы и бронетехнику. Польша сейчас активно выступает за то, чтобы передать ВСУ немецкие танки.

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