"Первые 10 дней войны думали о разделе Украины": в Польше произошел скандал из-за заявлений экс-руководителя МИД

Официальные польские власти опровергли заявления Сикорского.
Бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что правящая партия Польши в первые 10 дней войны предположительно думала о том, чтобы принять участие в разделении Украины.
Об этом пишет польское издание wprost.
Сикорский заявил, что правящая партия Польши "Право и справедливость" в первые 10 дней полномасштабной войны России против Украины, вероятно, думала о том, чтобы принять участие в разделении нашего государства.
"Я думаю, что был момент колебаний в первые 10 дней войны, когда мы все не знали, как все будет, что, может быть, Украина упадет. Если бы не героизм Зеленского и помощь Запада, все могло бы быть иначе", — заявил польский дипломат.
Высказывание Сикорского вызвало скандал в Польше. Радослав Фогель из партии "Право и справедливость" обвинил польского дипломата в распространении нарративов Кремля. Другие представители политических сил Польши даже поинтересовались, сделал ли "Сикорский свое заявление в трезвом состоянии".
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Сикорского извиниться за свои слова.
"Заявление Радослава Сикорского ничем не отличается от российской пропаганды. Экс-министр иностранных дел должен взвесить свои слова. Я ожидаю, что эти позорные заявления будут отозваны. Я призываю оппозицию отмежеваться от заявления Радослава Сикорского", — написал Моравецкий.
Wypowiedź Radosława Sikorskiego nie różni się niczym от rosyjskiej propagandy.— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) January 23, 2023
Były ministr spraw zagranicznych musi ważyć słowa. Oczekuję wycofania тех hanebnych stwierdzeń. Wzywam opozycję do odcięcia się от deklaracji Radosława Sikorskiego. https://t.co/REq6KiV7Av
На это Сикорский ответил, что якобы власти Польши во главе с Качинским предлагали Зеленскому "ввести свои войска в западные области Украины, от чего украинский президент отказался".
Prawie nikt w Polsce nie knuje przeciwko Россия. My odrzuciliśmy aluzje Putina и ofertę Żirinowskiego. Ale Pan z Kaczyńskim ogłosiliście wbrew НАТО propozycję wejścia wojsk на zach. Ukraine, kter Żełenski stanowczo odrzucił.— Radosław Sikorski MEP (@sikorskiradek) January 23, 2023
I to wy daliście pożywkę rosyjskiej propagandzie.
Заявления российской пропаганды о том, что "Польша хочет оккупировать Украину"
Российская пропаганда с начала полномасштабной войны против Украины постоянно распространяла фейки о том, что Польша может "захватить западную часть Украины". Так, в апреле российские пропагандисты распространили фейк о том, что якобы Польша в мае планировала захватить западные области Украины под поводом майских военных учений, а до июня Украину якобы могли "разделить".
Этот нарратив распространяли также диктатор Путин и его чиновники.
На самом деле, Польша активно поддерживает Украину с первых дней войны и передает нашему государству вооружение, в частности гаубицы и бронетехнику. Польша сейчас активно выступает за то, чтобы передать ВСУ немецкие танки.
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